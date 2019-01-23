心肌梗塞享寿65岁‧台作家林清玄逝世 台湾知名血液疾病专家陈耀昌周三在脸书发文“林清玄过世了”，本名李瑞月的作家“季季”也在脸书发文悼念。

台湾知名作家林清玄昨 晨因心肌梗塞去世，终年65岁，家属表示林清玄是在台湾家中安详离世。

（台灣‧台北23日综合电）曾是火红心灵导师的台湾知名作家林清玄周三早因心肌梗塞逝世，享寿65岁。

广告

台湾知名血液疾病专家陈耀昌周三在脸书发文“林清玄过世了”，本名李瑞月的作家“季季”也在脸书发文悼念。

林的家属表示，林清玄是在台湾家中安详离世。

据报，林清玄周二上午9时在微博留下最后一则帖文，写道：“在穿过林间的时候，我觉得麻雀的死亡给我一些启示，我们虽然在尘网中生活，但永远不要失去想飞的心，不要忘记飞翔的姿势。”

逾万留言悼念

林的死讯周三早传开后，这则帖文一日之间已有逾万留言悼念。

林清玄1953年生于高雄旗山，毕业于台湾世界新闻专科学校，曾任《中国时报》、《工商时报》记者和《时报杂志》主编等。

广告

1973年开始散文创作，20岁出版第一本书《莲花开落》，一生出版著作逾百本，并在30岁前几乎拿遍台湾本地大小文艺或文学奖项，包含曾获国家文艺奖、中山文艺奖、金鼎奖、时报文学奖、中华文学奖、中央日报文学奖、作协文学奖等十多次文学大奖，故在1980年代获誉为“天生的作家”。

1988年获选出版界年度风云人物，1992年登台湾作家排行榜第一名，作品多次被编入中、港、台、新加坡的中文课本。

林清玄著作超过百部，以“菩提系列”十书、《玫瑰海岸》、《白雪少年》、《鸳鸯香炉》等散文集著称。30岁之后的林清玄，笔名天心永乐，常在著作中论述佛家观点，劝人守戒行善，在书中、演讲中教导读者“心灵改革”，并在书上自謵他是台湾的良心。

但1996年时，他与发妻离婚，爆出在离婚前就另结新欢，并于1997年3月成婚，引来读者挞伐是“伪君子”，在林清玄教育文化基金会门口烧他的书。

广告

被评选当代散文八大作家之一

在各界批评下，林清玄一度取消所有演讲，之后将发展重心转往中国，被评选为中国当代散文八大家之一。

林清玄在台出版作分布在九歌、圆神等出版社，去年九歌出版社庆40周年，林清玄特地返台，在记者会上感谢九歌出版社创办人蔡文甫的知遇之恩，称蔡文甫从未退他稿，当兵生活最困苦时，还常收到蔡文甫寄来稿费。

九歌出版社总编辑陈素芳说，林清玄第一本书就是在九歌出，共有30多本。

林清玄名字禅意十足，他曾说，他父亲本来要给他取名“林清怪”，户口登记工作人员说不好听，建议叫“林清奇”，旁边民众说自己最近在看一本武侠小说，有个角色叫清玄道长，他的名字就这样成了林清玄。

据季季所言，林清玄从小就有作家梦，且自幼开始训练自己，小学开始每天写500字，中学后每天写1000字，大学时每天写2000字，出社会后还持续保持每天写3000字的习惯，一路不断训练自我，直到实践梦想。