哈里斯任FGV新CEO FGV控股（FGV,5222,主板种植组）宣布委任拿督哈里斯法兹拉为集团首席执行员，从2019年1月23日起生效。

（吉隆坡23日讯）FGV控股（FGV,5222,主板种植组）宣布委任拿督哈里斯法兹拉为集团首席执行员，从2019年1月23日起生效。

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FGV控股在文告中表示，新任首席执行员哈里斯之前担任捷运机构（MRT Corp）商业及土地管理总监，并曾任职于种植业，出任森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）下游营运的主管。

FGV控股原首席执行员拿督查卡利亚因涉弊案，在去年9月被董事部停职，尔后自行宣布辞职。阿兹哈在去年10月决定身兼二职，暂代首席执行员职务，如今随著新首席执行员人选确认，他将交捧和转为只担任主席一职。

FGV控股董事部也欢迎3名管理层新成员，包括拿督莫哈末海鲁从2019年1月2日起受委为集团财务主管、马兹利阿都拉欣在11月19日加入该集团担任人力资源主管、黄书香博士从1月15日起担任首席采购员。

FGV控股主席拿督阿兹哈表示，期待最佳和最符资格的人选可为该公司和股东带来良好服务。