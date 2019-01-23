恐袭威胁仍笼罩狮城‧20%认为“迫在眉睫 新加坡面对的恐怖主义威胁仍高，但只有两成新加坡人认为，新加坡可能在未来五年内遭受恐怖袭击。

（新加坡23日讯）新加坡面对的恐怖主义威胁仍高，但只有两成新加坡人认为，新加坡可能在未来五年内遭受恐怖袭击。

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内政部昨天发表新加坡恐怖主义威胁评估报告说，仍有新加坡人和在新加坡工作的外国人受恐怖主义思想影响而被激进化，当局呼吁人们不要掉以轻心，继续保持高度警觉，如果怀疑身边的人可能被激进化，应尽早向相关部门报告。

这是内政部继前年6月后，第二次发表上述报告。

报告说，内政部去年6月和7月对超过2000名15岁及以上新加坡人和永久居民进行了抽样调查，评估他们对恐怖威胁的观感。

调查结果显示，有近六成的受访者意识到新加坡是恐怖分子策划攻击的对象，但只有两成的人认为这个威胁是“迫在眉睫”（imminent）的，即新国可能在未来五年内遭受恐怖袭击。

IS极端思想网上蔓延

报告说，虽然目前没有可靠的情报显示恐怖分子正对新加坡策划攻击，但新国不能排除这个可能性。

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报告特别点名极端组织伊斯兰国（ISIS）说，该组织仍是新国目前面对的最急迫的威胁。ISIS曾在2016年密谋对新国发动袭击。该组织在伊拉克和叙利亚虽然损失了大片腹地，但它的极端和暴力思想还继续在网上蔓延，并持续吸引众多支持者。

报告警告，随着赴中东参战的东南亚籍ISIS激进分子回流到本区域，他们对新加坡和东南亚国家的威胁将增大；新加坡人也可能受ISIS宣传的影响而加入“圣战”。

对政府高度信心而无虑

此外，回教祈祷团和卡伊达等恐怖组织也对新国构成威胁，它们目前正重整旗鼓，并可能随时在东南亚恢复策划袭击。

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南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院反恐专家古纳拉特纳（Rohan Gunaratna）教授接受《联合早报》访问时说，新加坡一直是恐怖分子攻击的目标，但新加坡人却似乎不太担心袭击发生，这是因为人们对政府有高度的信心和信任，相信政府有能力破获任何恐袭阴谋。

但他提醒，当局仍需人民的紧密配合。“恐怖分子发动攻击前一定会有一些预兆，包括筹款、监视和侦察目标、购买多个通讯设备和SIM卡等。公众若发现这些可疑行径，应立刻通知执法部门。”

事实上，新国在2016年推出的全国保家安民计划（SGSecure）已成功加强国人防范恐怖威胁的意识。

内政部的调查显示，97%的受访者赞同，新加坡人必须扮演自身角色，共同防范和应对恐怖袭击；90%的受访者也说，他们有责任维护新加坡的安全。

89%人会举报可疑人物

此外，人民对恐怖威胁的警觉性也较高，75%的受访者说，他们在公共场所会保持警惕，注意任何可疑人物或包裹。89%受访者也表示，遇到可疑人物时会即刻通知相关部门。

不过如果是亲友出现了可疑行为，则有75%的受访者会向当局举报。受访者表示，他们更倾向于先同其他家人或朋友讨论应对方法，或继续观察情况，而不是马上报警。

当局说，自我激进者从激进化到执行暴力行径的时间可能很短，公众尽早通报，可以给当局更多时间调查和干预，阻止当事人继续深陷极端主义之中或策划伤人。