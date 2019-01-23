李文材：食肆顾客3公尺外丢烟蒂．商家可申请禁烟 随着卫生部宣布国内所有餐厅和食肆全面禁烟后，烟民只能到距离食肆3米以外的地方抽烟，但却引发乱丢烟蒂的问题；卫生部副部长李文材表示，所有商家及业者都可申请将自已的商店列为禁烟区，让执法人员取缔烟客。

（吉隆坡23日讯）随着卫生部宣布国内所有餐厅和食肆全面禁烟后，烟民只能到距离食肆3米以外的地方抽烟，但却引发乱丢烟蒂的问题；卫生部副部长李文材表示，所有商家及业者都可申请将自已的商店列为禁烟区，让执法人员取缔烟客。

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他说，业者可到县卫生局自愿提出这项申请，以便执法单位对违法的烟民采取行动。

申请过程简单

“没有申请条件。只要到县卫生局‘通知’官员，告诉他们可以在（有关单位）执法。做个登记，然后在商店内张贴禁烟告示牌。申请过程简单、快捷。”

李文材出席同善医院心脏护理中心开幕仪式后在新闻发布会上说，该部接获投报，指部份烟民因禁烟措施，到距离食肆3米以外的地方抽烟，但烟蒂乱丢，因此他建议有关商店业者向该部申请自愿列为禁烟区。

“烟民去餐厅隔壁的商店抽烟，解决方法很简单，如果业者不想要烟民在他们的商店范围内抽烟，可向有关当局申请，将商店列为禁烟区，如果有人违反，执法单位就可采取行动。

“任何业者都可以自愿提出申请。事实上，有酒店向官员申请将酒店所有范围列为禁烟区，不只是客房而已。”

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他说，该部也希望食肆业者或地方政府，在距离食肆3米以外的地方提供丢弃烟蒂的设备。

禁烟措施效果显著

他说，尽管禁烟措施目前还在教育阶段，执法单位也没有发出任何罚单，但是禁烟措施已得到显著效果。

“根据我的观察，如今在餐厅，尤其是非冷气的食肆很难看见烟民吞云吐雾。在偏远乡区还是有些问题，但是城市的露天食肆已经很少看到有人抽烟了，尽管我们到目前为止还没有开出任何一张罚单。”

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任何发现烟民在禁烟地区吸烟的民众，可透过WhatsApp向卫生部投诉，热线为0108608949。