飞马新春机票涨3倍‧2月2单程机票达1296令吉 距离农历新年还有一个多星期，飞往马来西亚的机票已几乎所剩无几，新年前的星期六（2月2日）机票最为抢手，飞往吉隆坡的单程经济舱机票可高达432元2角（约1296令吉），比平时涨了近三倍。

（新加坡23日讯）距离农历新年还有一个多星期，飞往马来西亚的机票已几乎所剩无几，新年前的星期六（2月2日）机票最为抢手，飞往吉隆坡的单程经济舱机票可高达432元2角（约1296令吉），比平时涨了近三倍。

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今年的农历新年是在2月5日（初一）和6日（初二），刚好落在星期二和星期三。有不少在本地工作和求学的大马人都会趁农历新年期间回乡过年，春节机票尤其抢手。

记者到各家网站查看机票价格时发现，春节前的星期五（2月1日）和星期六（2月2日），机票最为抢手。

价格方面，无论是飞大马哪个城市，星期六的机票价格最为昂贵。

酷航于2月2日飞往吉隆坡的单程机票从178元（约534令吉）起跳；亚洲航空同天飞往吉隆玻的单程机票则从227元起跳（约681令吉）。同样日期的机票，捷星航空（Jetstar）机票为263元（约789令吉）；马印航空（Malindo Air）则已涨至432元2角。

另一方面，亚洲航空2月2日飞往槟城的单程飞机票从215元3角（约645令吉）起跳、酷航同天机票价格从248元起跳 （约744令吉） ，而捷星航空为258元起跳（约774令吉）。

此外，酷航星期六飞往怡保的机票已经所剩无几，价格从231元5角起跳（约693令吉） 。

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为了省钱买年初一机票

为了省钱，有公众选择购买年初一晚上的机票。

陈英杰（40岁，音乐教师）受访时表示，他在一周前购买了4张亚洲航空飞往吉隆坡的单程机票。

他表示，他们一家四口，包括两个年幼小孩，于年初一（2月5日）晚上才飞往吉隆坡，因为当晚的机票更为便宜。

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“我们拜完年才飞大马，一张机票价格下降至70多元（约210令吉）。”

每年都会回返吉隆玻过年的他指出，今年的机票价格和去年差不多。他是因为担心关卡大排长龙，而没选择开车进入大马。

也有游子表示，已习惯每年机票价格飙涨，因此都会提前购买机票，不会“临时抱佛脚”。

槟城人叶女士（50岁）每年都会在农历新年期间前一两个月，就先订购回乡的飞机票。

“每年机票价格都会飙涨，今年的涨幅和去年差不多。不过早买早好，不会担心买不到机票或是机票价格昂贵。”