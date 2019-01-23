森林局官员：把官车交给副部长．“朱比里向我索车匙” 彭亨州劳勿森林局一名官员昨日向警方报案，指社媒上广传有关森林局官车疑被滥用于金马仑国席补选助选活动一事，所涉及的官车并非由他驾驶，而是在向水源、土地及天然资源部副部长东姑朱比里表明这是官车后，将车交给了对方。

（金马仑23日讯）彭亨州劳勿森林局一名官员昨日向警方报案，指社媒上广传有关森林局官车疑被滥用于金马仑国席补选助选活动一事，所涉及的官车并非由他驾驶，而是在向水源、土地及天然资源部副部长东姑朱比里表明这是官车后，将车交给了对方。

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这名年约31岁，声称是有关官车看守人的劳勿森林局官员是于昨日（22日）下午4时50分向警方报案，他强调是东姑朱比里向他索取车锁匙。

金马仑警区主任阿沙里副警监今日上午也通过WhatsApp媒体群组向媒体证实，警方确实接获上述官员的投报，对方报案的目的是为本身把劳勿森林局官车交给东姑朱比里一事作辩护。

他说，这份报案书已对接至相关的案件，同时这起案件也已呈给选委会，以便该会采取进一步行动。

上述官员的报案书指出，他于前天（21日）晚上7时25分从甘榜达约前往双溪歌央途中，从脸书和WhatsApp上看到了一则长1分钟33秒的视频，内容看到国阵助选团包括国阵金马仑国席候选人南利和前部长拿督马兹纳等人，他们正在查问一辆丰田Hilux的司机有关车子是否森林局官车的问题。

指由朱比里助理驾车

他在报案书上澄清，当时负责驾驶该官车的人不是他，而是东姑朱比里的助理。此前，他已向东姑朱比里表明该车子是属于劳勿森林局，但对方仍向他索取车钥匙，然后交给了其助理，以便载送传统乐器到距离森林局约1公里的甘榜。

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该报案书照片今日通过社交媒体广传，有记者也从国阵阵营方面收到由WhatsApp传来的版本。