油价疲软 美中无进展‧马币贬3周低点 由于油价疲软和中美贸易谈判缺乏进展，马币汇率滑落至近3周低点。

（吉隆坡23日讯）由于油价疲软和中美贸易谈判缺乏进展，马币汇率滑落至近3周低点。

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马币兑美元汇率今日最低滑落至4.1365，为1月4日以来最低水平，截至下午5时马币报4.1337。

美国原油期货在周二下跌1.9%，在每桶53美元价位游移。由于大马是石油出口国，油价下滑将令大马收入减少。

太仰赖出口贸易 马币恐落后大市

SMBC日兴证券新兴市场高级经济学家高田平山表示，大马仰赖出口贸易，若出现更多出口下滑的迹象，马币可能会表现落后大市。

韩国本月首20日的出口急挫，该出口数据被视为是亚洲的领先指标，可能显示了本区域出口将进一步疲软。

市场揣测大马国家银行可能会在接下来6个月减息，也令马币承压。

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国行将在本周四公布利率决策，市场普遍预测国行将保持利率不变，但基于通膨下滑和出口滑落，越来越多经济学家预测国行可能准备宽松货币政策，以刺激经济成长。

中美贸易阴影再现，至少两家主要财经媒体报道，白宫取消了计划本周在华盛顿举行的一项为美中贸易高层谈判做准备的会议。但白宫经济顾问随后否认了这一报道，指美中间沟通良好，正准备月底中国副总理刘鹤前来华盛顿的高层谈判。

另外，据《彭博社》报道，随著新兴亚洲货币近期走高，预测最准确的货币专家认为，投资者可能太过乐观。

西太平洋银行（Westpac Banking Corp.）驻新加坡亚洲宏观策略主管张淑娴表示，投资者对于联储局升息步伐的看法可能太“鸽派”，此乐观看法已令本区域货币冲上6个月高位，尽管出口正低迷不振。

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印度印尼面对选举风险

她指出，美中贸易谈判仍可能失败，经常账陷入赤字的印度和印尼，今年也面对选举风险。

“我不认为所谓的乐观标题可令亚洲货币涨潮延续。”

在《彭博社》2018年第四季新兴亚洲货币预测中，张淑娴的预测最为准确。

张淑娴接受访问时指出，投资者需要看到外需好转的确凿证据。

由于市场乐观预期中美贸易谈判可达致妥协方案及联储局可能暂停升息周期，亚洲货币从去年11月的低点回扬，至今已反弹逾2%。

贸易战重创区域出口

但是，本区域出口已受到贸易战的重创，中国去年12月出口萎缩，同样的趋势也出现在韩国、台湾和印尼。中国、台湾和大马的制造业指数已低于50点荣枯线。

张淑娴对于中美贸易谈判能否达成交易仍非常审慎，因美国设定了非常高的标准令中国难以达成交易，例如知识产权和技术转移。

西太平洋银行对印度卢比和印尼盾最悲观，因这两国面对经常账赤字。