任期间发布8158虚假误导性言论‧美媒：特朗普“假新闻王” ）美国总统特朗普在20日迎来上任2周年纪念日，美国报章《华盛顿邮报》在他上任2周年之际没有大事贺喜，相反的却整理了他过去2年自己散播的假新闻，指他在任期间已经发布8158条虚假或误导性言论。

（吉隆坡23日综合讯）美国总统特朗普在20日迎来上任2周年纪念日，美国报章《华盛顿邮报》在他上任2周年之际没有大事贺喜，相反的却整理了他过去2年自己散播的假新闻，指他在任期间已经发布8158条虚假或误导性言论。

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特朗普发布最多假新闻，是在他出任美国总统第二年之时，当时经由他在各种社交平台上所发布的假新闻，超过6000条。

《华盛顿邮报》是根据该报资料库的“事实检测”，搜寻特朗普在任2年的各种假新闻，结果令人吃了一惊，资料库在搜寻与集结后，指特朗普在短短两年已发布过8158条虚假或误导性言论。

统计显示，特朗普上任以来，只有82天没有发表言论，通常都是在他打高尔夫球的日子，相反地有74天，特朗普发表超过30条言论，这些通常是他参加竞选集会的日子。

在上任前100天内，特朗普提出了492项无事实依据的观点，这还不是最高纪录；他在今年首3周就打破了这个纪录，显示“唯有特朗普才可以超越特朗普”。

此外，去年10月是中期选举前的关键时期，特朗普在全国巡回演讲中，发表了1200多条虚假或误导性言论。

移民议题误导性言论最多

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特朗普发表的最多的误导性言论是关于移民议题，在今年首三周，这些言论增加了300条，令总数达到1433条。其中在19日，即特朗普就边境问题和政府局部停摆作出“重大宣布”当天，华邮统计到特朗普的12条错误言论，包括为了就兴建边境围墙辩护。

误导性言论包括“只是海洛因一种毒品，一周就能令300个美国人死亡，其中90%（海洛英）来自南部边境。”《华盛顿邮报》反驳，虽然90%在美国出售的海洛因来自墨西哥，但几乎都是由合法的入境口岸流入美国。

除了关于移民的“谎言”，特朗普关于外交政策、贸易、经济和就业的虚假或误导性言论数量，分别位列第二至第五位，还有一些被归类于杂项中，包括特朗普称媒体是敌人的误导性攻击。

在通俄门调查中，特朗普也有诸多不实言论，并且192次以不同说法声称是民主党的骗局。特朗普也127次重复其政府减税规模“美国史上最大”的谎言，美国财政部资料显示特朗普的减税规模，自1918年至今仅位列第八。

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特朗普刚上任时，《华盛顿邮报》就开始整理他的言论，并在他任期满100天时发表首份报告。但后来因为他的错误言论太多，华邮应读者要求继续进行统计。