黄承毅：纸皮箱也要RM2.50．“SST导致农业成本涨” 金马仑国席补选独立候选人黄承毅指出，销售及服务税（SST）的实施，令到农民的成本负担增加，也是其中一个导致农业成本高涨的因素。

黄承毅载了几箱蔬菜来开新闻发布会，讲解菜价低落的问题。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）金马仑国席补选独立候选人黄承毅指出，销售及服务税（SST）的实施，令到农民的成本负担增加，也是其中一个导致农业成本高涨的因素。

广告

他今日召开新闻发布会，针对金马仑菜价和成本问题指出，目前一个用作装蔬菜的新纸皮箱成本要2令吉50仙，包含了SST。可是SST和消费税（GST）不同，业者无法索取进项税回扣，无形中令农民的成本增加。

他说，从竞选期开始至今，选民们多次希望他能反映金马仑的菜价问题，因此他今早特地开着菜车到丹那拉打召开新闻发布会，并摆出几箱蔬菜，包括白菜和包菜等目前价格非常低的蔬菜作展示。

无法获1令吉成本价面临亏损

“我们这里有约2000名菜农，目前包菜的菜园价为每公斤介于50仙至80仙的贱价，菜农们如果无法获得1令吉的成本价，那就会面临亏损，最理想的价格是农民能获取利润的1令吉20仙。

“过去8个多月，包菜的价格一直处于低下，只有在去年11月至今年1月的3个月，菜价才见好，但农民要用这3个月的收入来承担接下来一整年的成本，是个大问题。”

他透露，最近有传闻指政府发出的蔬菜入口准证已经被滥用了，尤其是引入中国的包菜后导致本地的包菜价格不受控，贬至贱价。

广告

他促请政府研究和正视此课题，以免我国的包菜价格市场失控，让农民蒙受亏损。

推广策略解决菜价低问题

黄承毅表示，蔬菜价格低落问题可由市场推广策略来解决，蔬菜必须根据市场需求来耕种。

他说，目前马来西亚没有一个较系统化的制度来种菜，即根据季节性需求来确定应该种哪些蔬菜，淡季时就少种一点等，

广告

他于2017年开发了一个“tanahmu”的手机应用程式，作为网上蔬菜交易的平台，并利用交易的数据来了解消费者的购买行为和口味，作为农民的参考，以提升他们的农务活动，根据供应和需求来打造可持续发展农业。

“我们必须鼓励金马仑农民维持良好农业规范，以便照顾环境和提升农产量与素质，目前金马仑的多个农业组织也鼓励农民获取农业部推广的MyGAP认证。”

否认与马诺佳兰不和

黄承毅否认有关他这次参选是因和希盟候选人马诺佳兰不和，以便分散对方选票的说法，直指有关指控不实。

他强调，本身出来竞选是要作为第三把声音，把这里的问题带出来，同时通过竞选宣言提出自己的想法。