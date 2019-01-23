壮汉微信装“女子”交友·男子“艳遇”不成反遭打抢 4名壮汉在微信装成娇滴滴“女子”交友，一名本地男子在上周不幸中招，“艳遇”不成反遭劫，当场被4名壮汉围殴打抢，痛失逾千令吉财物。

亚庇警区主任哈比比助理总监（左二）展示受害者被微信“女友人们”抢走的手机和现金。

（沙巴．亚庇23日讯）4名壮汉在微信装成娇滴滴“女子”交友，一名本地男子在上周不幸中招，“艳遇”不成反遭劫，当场被4名壮汉围殴打抢，痛失逾千令吉财物。

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该4名男子相信在微信假装成女性，以甜言蜜语取得微信友人的信任后，再“诱惑”新认识的友人会面，伺机打抢应约的受害者。

亚庇警区主任哈比比助理总监今日表示，警方相信该4名嫌犯已多次使用类似的方法，洗劫多名上当的受害者，估计他们至少在亚庇涉及2宗类似的案件。

他今日在加拉文星警局召开的新闻发布会上披露，该名现年25岁的男受害者是在本月15日，成功邀得透过微信认识甫一天的“女友人”在当天凌晨3时于市内一间购物商场附近会面，结果不幸成为受害者。

他说，受害者在抵达后却发现受邀的“女子”实为4名陌生男子，双方顿起争执，4名嫌犯向受害者饱以拳头后，抢走受害者身上逾千令吉的财物后逃离现场。

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“受害者在路人协助下被送往医院治疗，警方在接到投报后，成功在隔天晚上10时30分，先后在亚庇市内逮捕该4名年龄介于21岁至27的涉案本地男子归案。”

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他说，警方已成功取回受害者被劫走的手机和外钞等财物，目前正援引刑事法典394（抢劫伤人）条文调查此案。

“警方相信他们是透过微信等社交媒体，假扮女性诱骗受害者，邀请他们见面后伺机打抢。”

随着该4名嫌犯落网后，亚庇警方相信已成功侦破至少两宗类似的案件。

哈比比也促请民众应小心谨慎，切勿毫无保留地相信在社交媒体上刚认识的友人，以免成为类似骗案，甚至劫案的受害者。