先查证才转发‧8简易法辨假消息 全球逾15亿用户的社交媒体─WhatsApp为减少假消息流传，将每次转发讯息次数，从原有的20次减少至5次，以期能控制假新闻的流传后，社交媒体列出8项“鉴定转发讯息真伪简易法”，教你做个聪明的现代手机用户，避免成为假消息散播者。

（吉隆坡23日讯）全球逾15亿用户的社交媒体─WhatsApp为减少假消息流传，将每次转发讯息次数，从原有的20次减少至5次，以期能控制假新闻的流传后，社交媒体列出8项“鉴定转发讯息真伪简易法”，教你做个聪明的现代手机用户，避免成为假消息散播者。

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8项有助手机用户鉴定所收到的转发讯息，是否属于假消息的方法，包括事先查证所收到的讯息是“原创”或“转发”、利用搜寻便利搜查讯息的来源与真实性、不轻易相信或点击来路不明的网址等。

最重要的是，手机用户必须有“常识”，只要直觉是假消息，就不要转发，助长散播了假消息。

若所收到的讯息，足以牵引情绪，让你瞬间愤怒、伤心等引发负面情绪，用户务必冷静思考，再三求证并证实属实后才转发。

8项鉴定转发讯息真伪简易法：

1.收到别人转发讯息，不要急着转发，可先查证来源与真伪。

2.无论发送者是不是亲戚好友，都要怀疑讯息真伪。

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3.若收到足以引发负面情绪的讯息，务必在冷静与查证后才转发。

4.利用谷歌照片搜寻功能，可以搜查照片是否属实，或者经过修图。

5.短片也可造假，不要轻信所收到的各种短片内容。

6.许多网址属恶意网站，若怀疑网址真实性，绝对不点击开启。

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7.利用各种求证网站如sebenarnya.my，或外国求证打假新闻网站如Snopes.com、FactCheck.org等查证不确实的消息。

8.要有常识。