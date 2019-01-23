郑联科：滥用政府资源助选．“希盟为赢补选不择手段” 马华副总会长拿督斯里郑联科说，金马仑补选已进入倒数阶段，希盟政府特别是行动党众多领袖为了要赢这场补选，已经不择手段。

（吉隆坡23日讯）马华副总会长拿督斯里郑联科说，金马仑补选已进入倒数阶段，希盟政府特别是行动党众多领袖为了要赢这场补选，已经不择手段。

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“在这场补选的竞选期间，希盟滥用森林局的四轮驱动车辆，总检察署突然声称捍卫丹州原住民土地权，代表原住民起诉丹州政府，如今财政部也加入战围，矮化彭亨州，显示整个希盟联邦政府已搬到金马仑参与这场补选的竞选。

林冠英用财部平台攻击政敌

他在文告中，现在财长林冠英更声称彭州政府欠联邦政府32亿令吉，借此向金马仑选民抵毁彭州政府没有永续发展的能力；财政部作为联邦政府机构，非但没有把国家经济治理好，部长竟用财政部的平台向政敌进行攻击，这难道不是一种滥权？

郑联科表示，第14届全国大选，人民选择了希盟是期望希盟能给国家带来更好的发展，包括民生、民主等各方面，可是这8个多月来，人民只看到希盟一再违背他们的承诺，违背自己的原则。

“讽剌的是，过去他们指责国阵的罪行，如今他们都全都犯上，例如给原住民选民派‘摩哆津贴’、使用政府资源助选、发表种族主义言论、恐吓及威逼利诱选民等等，但他们却告诉人民，希盟这么做都不是问题和没有问题。”