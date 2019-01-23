林吉祥：拟定为完整大马公民蓝图．“希盟胜选开原住民大会” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥表示，如果希望联盟能在金马仑高原补选中获胜，他将召开金马仑高原原住民代表的希望联盟大会，以拟定一份让原住民成为完整马来西亚公民的蓝图。

（金马仑23日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥表示，如果希望联盟能在金马仑高原补选中获胜，他将召开金马仑高原原住民代表的希望联盟大会，以拟定一份让原住民成为完整马来西亚公民的蓝图。

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他在日赖冷江区（Pos Lenjang）的Titom原住民村发表演讲后发表文告说，在上届全国大选之前，虽然国阵和伊斯兰党的领袖与宣传人员散播恶毒和邪恶的谎言，说他是希盟真正的掌权人，如果在大选中希盟获胜，他便会担任首相，如今这些谎言已被拆穿了。

他指出，在多次探访金马仑的原住民部落和乡村，原住民的困境让他感到震惊。60年过去了，他们仍然没有基本的基础设施，如适当的马路、清洁的水供、电力，甚至被剥夺了基本需求，不论是在教育、医疗与卫生、住房、经济机会，最重要的是，原住民的传统土地权利长期被剥夺了。

他透露，在下周二进行的体制改革和治理国会决策委员会会议上，他将提出国阵政府未能解决原住民的贫困、落后，以及忽视原住民的社会经济和教育权利与地位的问题。

他说，几年前，人权委员会完成了一份关于马来西亚原住民的特别报告，并提出18项建议，包括检讨原住民发展局的角色和职责。然而，纳吉政府无视人权委员会这份特别报告，在过去6年来，没有落实任何一项建议。

“我和文冬行动党的国会议员黄德到冷江区的Dayok村。我们一致认为金马仑高原具有巨大的经济潜能，高地是我国的蔬菜和花卉种植中心，可向世界出口；而日赖的低地具有发展生态旅游的潜能。”