聂阿都：放下歧见．伊党支持者应投国阵 伊斯兰党中委聂阿都呼吁，伊党党员和支持者放下该党与巫统的分歧，在本周六举行的金马仑国会议席补选一致投选国阵候选人。

（彭亨．立卑23日讯）伊斯兰党中委聂阿都呼吁，伊党党员和支持者放下该党与巫统的分歧，在本周六举行的金马仑国会议席补选一致投选国阵候选人。

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也是万捷国会议员的聂阿都说，投选国阵候选人的原因是因为在本次补选中，后者才是该党的政敌。

“在此之前，国阵和巫统确实是我们的政敌，可是，随着去年509大选政权交替后，我们可以看到谁是我们的敌人，谁又是成为我们支持伊斯兰教的的朋友。

指希盟未兑诺

“我们对党员和支持者充满信心，相信他们会以理智的智慧投选最好的候选人，毕竟希盟目前仍未兑现其承诺。”

他昨晚在双溪哥央广场出席由伊党和国阵联办的政治讲座，致词时如此表示。出席嘉宾尚有彭亨州州务大臣拿督斯里旺罗斯迪，约有500名伊党和国阵支持者出席聆听。

聂阿都说，国阵执政时可说是管理不善，但目前希盟政府却更糟糕，也未能兑现于去年许下的承诺。这也是金马仑选民否决希盟的最主要原因之一。

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“伊党对抗希盟的立场不变，无论是第14届大选前或现在，依旧是拒绝希盟。因为我们都知道希盟领导人对伊斯兰教的态度。他们不是取代国阵的最佳选择。

“所以，我们与巫统和国阵合作，因为至少他们当初与伊党对抗时，愿对犯下的错误道歉。”