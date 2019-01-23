拉大澄清没筹款‧公众受促提高警惕
2019-01-23 17:39
拉大澄清没筹款‧公众受促提高警惕
拉曼大学学院（拉大学院）发表声明，澄清从未派人出外向公众筹款，并已针对此事报案，呼吁民众拒绝捐款给假冒该院校名义做大众筹款的骗子。
（吉隆坡23日讯）拉曼大学学院（拉大学院）发表声明，澄清从未派人出外向公众筹款，并已针对此事报案，呼吁民众拒绝捐款给假冒该院校名义做大众筹款的骗子。
网民在社交媒体上揭发，指有骗徒假冒拉大学院，在公众场合向路人募捐，经向拉大学院查询后，证实是不法分子所为，该院校从未派人做大众募捐。
拉大学院向媒体发布文告，指有鉴于事态严重，拉大学院特此澄清至今不曾授权任何代表在公共场所筹集现金或其他任何形式的款项。
“因此，公众受促提高警惕，如有冒名人士在公共场所要求捐款，切勿受骗。”
拉大学院声明，任何与拉大学院有关的募款行动，必须拥有拉大学院的官方授权文件，而且所有捐款必须直接汇入拉大学院的官方银行户头。
“这样未经许可的筹款行为，已违反了拉大学院的标准运作程序。”因此，拉大学院也针对此事报警，让警方介入调查。
公众可通过拉大学院官方网站http://www.tarc.edu.my，了解有关捐助拉大学院的捐款类型和管道。
文章来源：星洲日报·2019.01.23
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