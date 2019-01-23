亚洲杯‧历经加时才苦胜巴林‧韩国争冠恐不易 通过数据统计可见，韩国队虽享有传控优势，但进攻效率却不尽如人意。

替补上阵的韩国后卫金珍洙（跪地者）滑翔庆祝自己在加时赛破门。（图：法新社）

（阿布扎比23日综合电）从小组赛到16强，韩国队连战连捷获得4连胜，成功闯入8强对阵卡塔尔；然而，韩国球员的状态还没达到最佳，要想争冠并不容易。

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韩国队在亚洲杯16强通过加时赛以2比1淘汰巴林，黄喜灿第43分钟为韩国破门，罗麦西第77分钟为巴林追平比分，双方正赛战成1比1。最终，替补出场的金珍洙在加时赛为韩国攻入制胜球，韩国自亚洲杯在1996年扩军改制至今连续7届闯入8强。

韩国过于依赖孙兴慜

不过，韩国队有托登罕热刺球星孙兴慜也差一点被巴林完爆，过于依赖孙兴慜导致这位当家前锋有点迷失；在破巴林的密集防守时，韩国球员显得力不从心，还险因中场失控“翻车”。

通过数据统计可见，韩国队虽享有传控优势，但进攻效率却不尽如人意。

控球率上，韩国达到70.5%，传球总数上865比361遥遥领先。自由球数据方面，韩国17比11领先。射门方面，韩国完成16射2正，反观巴林则累积17次射门且4次射正。由此可见，韩国虽取胜晋级，但此役进攻效率实则是难言理想。

卡塔尔1球淘汰伊拉克

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在另一场16强中，巴萨姆第60分钟利用自由球圆月弯刀帮助卡塔尔1比0淘汰伊拉克进入8强。

下一场比赛卡塔尔将挑战韩国，卡塔尔主帅桑切斯表示：“韩国一直是强队，一直能打进世界杯，也有在欧洲踢球的高水平球星。但当你走到这一步，球员就是想赢，我们希望可以表现出我们是可以和亚洲强队抗衡的。”

除了传统强队日本、韩国、伊朗以及澳洲之外，卡塔尔队成为可能冲击冠军的后起之秀。

伊拉克主帅卡塔内克在谈到3名伤员对球队战略的影响时说：“这对我的战术布置影响很大。我的计划是让前锋和中场球员在下半场上场，但我们无法这么做。这很不走运。”

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8强对阵完全出炉

亚洲杯8强对阵形势完整出炉，上半区中国将对阵伊朗，越南则面临日本的挑战；下半区，韩国对阵卡塔尔，东道主阿联酋将对阵澳洲。