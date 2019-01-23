何子孟：只能贴禁烟告示． 咖啡店业者 无权执法 马新咖啡茶业联合总会会长拿督何子孟希望政府妥善引导烟民戒烟，在禁烟方面勿藉咖啡店来制止烟民，否则有“借刀杀人”之嫌

（加帛23日讯）马新咖啡茶业联合总会会长拿督何子孟希望政府妥善引导烟民戒烟，在禁烟方面勿藉咖啡店来制止烟民，否则有“借刀杀人”之嫌。

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他昨晚在加帛咖啡酒餐商公会42周年会庆暨新春联欢晚会及新届理事就职典礼致词时指出，业者无权执法，若新禁烟令由业者执行，向烟民提出警告，恐会发生口角，甚至会出现业者或员工被打的事件，因此吁请当局对新禁烟令有明确的指示和阐明。



“今年7月1日开始，政府将严格执行新禁烟令，希望这之前，当局会向业者发出明确指示，使业者能遵照，毕竟制止吸烟行动是执法人员做的，而非饮食业者该做的事情。”



何子孟说，业者能做的只是张贴禁烟告示牌，希望新政府、卫生部正副部长了解业者的处境。无论如何，他欣慰的表示，房屋及地方政府部长祖莱达建议向东学习，即学习日本如何设置吸烟区，不但不影响非烟民，也能尊重烟民，这是双赢政策。