堪舆学家何宜娟授招！12生肖幸运色及如何催旺运程 踏入2019己亥猪年，什么颜色会是今年的旺色呢？堪舆学家何宜娟表示，由于立春（2月4日）当天五行中的金和水不强，所以金和水是今年开运非常重要的两大元素。因此，金色和蓝色会是今年每个生肖通用的旺色。

要更准确地知道自己的幸运色，何宜娟表示可以根据个人出生月份，即四季去做调整。在春夏月份出生者，可以考虑冷色系列的颜色，如白色、米色、金色或银色，反之红色、橙色、紫色偏暖色系列的颜色就不太建议。

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至于在秋冬出生者，由于本身的八字属于比较偏寒，可选择暖色系列的颜色，其他冷色调的颜色就当作辅助品。

不过堪舆学家何宜娟建议，除了将这旺色用在环境或衣着方面，我们也可以发挥在发色、眼影，或一些配饰上。她强调，尽管幸运色能提高运势，但它依然只是辅助或是心灵上的鼓励，不代表一切。她举例，就像你去面试时，总觉得每次穿上这个颜色就会被录取。你自然就会觉得这个颜色特别旺你。

12生肖猪年幸运色



颜色风水与方位息息相关

至于要把颜色运用在家居风水布局上，何宜娟表示最常见的是九宫飞星法，而不是直接把个人颜色套用在家居装修布置上。

何宜娟说，每一个颜色会根据不同的方位出现变化，因此有必要运用风水方位学，再配合不同的颜色。比方说，今年把红色放在中宫的位置，即住家中央部份，可达到催财的效果；放在南方则可以协助化解是非。

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但是如果今年把红色放在东北方以及西南方的位置却不恰当，因为它将会增加病痛星的问题。

所以何宜娟提醒大家，在选择粉刷墙壁的颜色时，需要以方位去了解究竟是否合适自己。

何宜娟也补充，尽管今年东北方和西南方不适合红色，但金色、白色、银色却是最好的颜色。西方位置则较适用浅蓝色、薄荷绿色、白色、金色、银色；今年在东南方的位置是以金色、白色、银色为主要颜色。

今年文昌位在北方，因此何宜娟就建议可在此位置采用青色或薄荷绿色，将有助于头脑灵活、增加学业运。但假设想要催旺升职运，可多考虑在东方位置多采用米色、金色。

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何宜娟说，家居颜色的采用未必只是局限在墙壁刷色，也是可以利用沙发或一些摆设品的颜色特别去打造。

至于要如何看方位，何宜娟就说，只要有罗盘或者通过下载手机内的应用程序（App），就可以测出居家方位，再决定要使用什么颜色。

如何从玄学的角度区分颜色

另外，对于大众常混淆个人颜色以及家居颜色的使用，何宜娟分享了如何从玄学的角度区分颜色。

何宜娟说，颜色一般上可以用三种不同的方法做出区别，它们即是通法、理法以及别法。

不同的颜色会给人带来不同的心理暗示。因此”通法“主要是以普罗大众的角度出发，比方说，红色给人家的感觉是较刺激，反之黑色传达给人的感觉是神秘且阴暗的。所以在热闹场所如购物中心，一般都会使用激性的颜色，如红色、橙色、紫色，以刺激购物者的购买欲。至于卧室颜色的选择则会以冷色系为主，如蓝色、白色、灰色的颜色，帮助睡眠。

就“理法”而言则偏重于确定室内外的方位格局，来做出阴阳调配。比方说，一个阳气非常足的住家，可考虑一些阴色调的颜色，如黑色、白色、米色、灰色，这几种颜色来进行阴阳调和的效果。

第三，”别法“则是根据个别的八字，选出合适的颜色，提升整体运势。

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