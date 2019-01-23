亚洲杯‧放眼再战胜日本‧越南要闯4强掀新页 在韩国籍教练朴恒绪执教下，越南队不断进步，晋级亚洲杯8强之后将挑战“蓝武士”日本。曾在去年亚运会击败日本摘下小组头名的越南，此次能不能再创历史？

（阿布扎比23日综合电）在韩国籍教练朴恒绪执教下，越南队不断进步，晋级亚洲杯8强之后将挑战“蓝武士”日本。曾在去年亚运会击败日本摘下小组头名的越南，此次能不能再创历史？

广告

越南队继2017年10月起在朴恒绪指导下屡创佳绩，去年参加3项国际赛事都名列前茅，包括亚足联U23锦标赛亚军、亚运会男足赛第4名与东南亚足球锦标赛（铃木杯）冠军，写下越南足球历史新页。

此前，越南与伊朗、伊拉克和也门同在D组，以3战1胜2负积分3分，名列小组第3晋级16强淘汰赛。对阵B组第1的约旦，两队在正规时间和加时赛都战成1比1，最终越南在点球战以4比2击败对方，时隔12年晋级亚洲杯8强，绰号“巫师”的朴恒绪继续为越南足球创造奇迹。

越南球迷为之疯狂，纷纷上街游行庆祝与狂欢，越南各家媒体近日几乎都以网站首页报导越南足球队的新闻，到处都可听到球迷讨论亚洲杯。

青山敏弘伤重回国

8强赛前，越南方面收到好消息，日本队在训练结束之际突然宣布中场青山敏弘因右膝受伤将离开阿联酋返回日本。作为同是1986年出生、这支日本队中年龄最大的两员老将，长友佑都和青山敏弘惺惺相惜，这名前国际米兰左卫表示：“要把青山失去的也给补回来，日本绝对要夺取冠军！”

进入本届亚洲杯以来，日本队出现了3名伤员，之前是正选门将东口顺昭和前锋大迫勇也。若从日本主帅森保一官宣亚洲杯名单前后算起，这已是日本队第N个伤缺的将士了，之前是浅野拓磨（被武藤嘉纪入替）、中岛翔哉（被干贵士入替）、守田英正（被盐谷司入替）。

广告

中国战伊朗不被看好

另一场8强则是中国对阵伊朗，如果只论纸面实力，中国恐怕在亚洲杯的参赛队伍中只能排在中游位置，在最新争冠赔率也只能在8强人马中排名倒数第2。

不过，有前意大利世界杯冠军主帅“银狐”利皮的加持，中国已经完成了8强的小目标，明日还能更进一步扳倒夺冠最热的伊朗吗？