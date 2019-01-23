大型小学：伸缩安排时段． 20分钟休息用餐 够了 针对校方可自定延长学生休息用餐时间，大部分本地大型小学认为给学生20分钟的休息用餐时间足矣

只要管理妥善，并伸缩性方式安排学生下课休息时段，食堂排长龙问题是可降低的。

（诗巫23日讯）针对校方可自定延长学生休息用餐时间，大部分本地大型小学认为给学生20分钟的休息用餐时间足矣，校方也采取伸缩性安排学生的下课休息时段。

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本报记者今日走访数所大型小学，学校发言人受访时皆指出，过去不曾接获家长反映学生休息用餐时间不够，而且学校下课休息时间也没有统一，全由各校自主决定。多半学校下课休息时段安排在早上9时30分、9时40分或10时。



一校方发言人说，由于校园范围大，下课休息就分成两个时段，譬如A栋课室学生下课时间是早上9时30分，B栋课室学生则慢10分钟才下课，但休息时间同样有20分钟。这意味A栋课室学生返回课室是早上9时50分，至于B栋课室学生则是早上10时继续上课。



他们指出，学生休息时间多半花在排队上厕所和购餐，但有些学生下课时却慢吞吞走到食堂，如此时间就拖延了。其实，只要管理得当，20分钟休息时间对学生已是足够。食堂业者在饮食售卖区有作好规划，将面食区和饮料区分开，学生就不需要花太多时间排队。下课钟声一响，教师也要准时让学生下课休息，避免超时情况。





