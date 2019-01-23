瑞银:贸易战未停 改革未见效‧经济放缓至4% 马币贬至4.40

（吉隆坡23日讯）瑞银（UBS）预测贸易战和希盟政府機構改革计划将抑制短期经济表现，料我国今年实际国内生产总值（GDP）将从2018年的4.7%显著放缓至4%，连带今年马币兑美元汇價也将贬至4.40令吉的低位。



瑞银投资银行高级经济学家爱德华在媒體汇报会上指出，希盟政府调高2018和2019年财政赤字目标，意味著政府扩大开销来抵御增长逆风的空间收窄。



“我们对政府在2019年财政预算案列出的改革承诺、发展开销削减和燃油津贴改革能否安抚投资者对2018年财赤调高的隐忧心存怀疑。不过，疲弱投资将可为经常账带来支撑，这将为资金外流带来些许保障。”



目前，希盟政府透过機構改革措施来推行财政改革，同时第11大马计划（11MP）评估预见大马2020年财政赤字占GDP约3%水平，而2019财政预算案则将去年和今年财赤目标上修至3.7%和3.4%。



不过，爱德华强调，瑞银对政府的财赤目标並不过於忧虑，主要是政府将信守财政改革承诺。



“虽然政府2019财政预算案油價目标为每桶72美元，高於我们的每桶65美元预期，可能导致政府石油收入减少，同时国家石油公司股息也可能下滑，但别忘了政府提供的燃油津贴也将随之下降，因此我们相信这不会对政府财政带来大窟窿，顶多会导致油气业投资减少。”



2019年先苦後甜



至於经济前景，爱德华指出，2019年经济就是“先苦後甜”的最佳范本，预见大马经济将受贸易战等外围风险干扰，其中出口将是影响最重的领域，预见今年出口增速将从去年的10%显著减缓至1%。



“同时，国际油價今年料徘徊在每桶62美元低位，也将抑制石油與天然气领域投资表现。”



因此，他预见在贸易战冲击、中国经济放缓、新政府機構改革和财政改革措施影响下，大马总體经济增长将趋疲，料我国今年实际GDP增长将从2018年的4.7%显著减缓至4%。



不过，爱德华认为，美中贸易战开打虽将导致中国出口产品减少，拖累为中国提供原件的本地出口商表现，但基於本地與中国出口重叠比例相当高，加上生产线从中国外移至东南亚地区影响，相信大马长期有望攫取中国的美国出口分额作为补偿。



“此外，希盟政府機構改革议程可能抑制短期投资表现，但機構改革措施和“跨太平洋伙伴全面进步协议”（CPTPP）有望改善2020年前景。”



他解释，機構改革有利於长期经济发展，但短期经济仍笼罩在不明朗因素之中。不过，拖累经济增长脚步的因素将在2020年逐步消散佈，贸易战和機構改革带来的影响也将由负转正，再加上CPTPP潜在受惠，预见大马实际GDP增长将在2020年重返4.6至5%区间。



不加入CPTPP影响不显著



询及大马若不加入CPTPP影响，爱德华相信这不会对大马经济带来显著影响，只是会错失开拓新市场、促进经济和领域开放进程来全面释放经济增长潜能的機会。



他说，虽然政府今年将回退消费税欠税，但相信这不会显著提振私人消费和投资活动，主要是市场已预见政府未来退税，可能减少当前借贷或开销活动，料对短期经济活动的提振效果不大。



“有鉴於此，我们相信今年内需表现将有所放慢。”



没必要利率“正常化”



爱德华表示，與联储局相比，国家银行过去10年利率基准利率與历史正常水平相近，並无利率“正常化”必要，显示出当前利率水平依旧適中，一旦经济增长强劲，不排除国行缓步升息。



“不过，碍於经济增长可能比基准情况为低，我们预期国行今年将维持利率不变，而经济增长放缓将使国行可探讨消费税／销售及服务税变化或燃油津贴改革推升的通膨压力。”



他补充，在2020年初经济增长趋强、CPTPP信心與贸易战带来的供应链调整等利多因素下，将为国行提供升息25个基点機会。



尽管如此，若全球经济和大马经济增速较预期为强，爱德华预期国行可能提前升息，其中燃油價格显著增加，抑或其他抑制经济强劲增长的因素浮现都可能迫使国行升息。



利率政策不会过於激进



“但是，以国行近年循序渐进的升息脚步来看，我们相信利率政策变化将不会过於激进。举例来说，布兰特原油若上探每桶110美元，将提高我国汽油津贴價格40至50%，但碍於经济增长趋缓，我们仅预测国行将较基本情况额外升息50个基点。”



马币方面，爱德华说，虽然联储局利率正常化脚步可能减慢，今年可能仅会升息1次，稍微舒缓资金外流冲击，但碍於大马为开放经济體，贸易数據转弱将打击投资者信心，从而拖累短期货币走势。



“因此，我们相信马币兑美元将在2019年回落至4.40关口，並在2020年转强。”

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