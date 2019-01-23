拜年遇签名运动．林吉祥反废死联盟擦火花 行动党资深领袖林吉祥今早走访甘榜拉惹拜年，碰上马青组成的反废死联盟要求他联署反对废死，但遭到林吉祥拒绝，双方以“反对废死”和“恭喜发财”互相“叫嚣”，冒出火药味。

郭大雄（站者左二）要求林吉祥签署反废死，惟不受理会，众领袖也要求他离开。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）行动党资深领袖林吉祥今早走访甘榜拉惹拜年，碰上马青组成的反废死联盟要求他联署反对废死，但遭到林吉祥拒绝，双方以“反对废死”和“恭喜发财”互相“叫嚣”，冒出火药味。

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林吉祥今早8时莅临甘榜拉惹，带着醒狮团向民众拜早年，而反废死联盟成员早上7时开始就在当地举行讲座和发动反废死签名运动。

林吉祥抵达甘榜拉惹不久，反废死联盟的成员即高喊“YB、YB”，惟未获得林吉祥的注意，由马华英迪拉马哥打区会主席郭大雄及马青副总团长黄子祥率领的团队依然跟着林吉祥进入一家茶室，要求林吉祥联署表达反废死的立场。

筑“人墙”挡联盟成员

林吉祥的支持者发现情况后，马上筑起“人墙”，将反废死联盟的成员挡下，并要求对方马上离开茶室。

双方僵持了大约5分钟，该联盟成员坚持茶室是公众地方，任何人都可进入；行动党的支持者则不断促对方出去，指今天的目的是要贺年，叫对方不要踩场。

期间，现场反废死联盟成员高喊“反对废死”，而行动党的支持者则高喊“恭喜发财”。

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废死联盟成员较后返回摊位继续进行反废死联署运动，行动党的醒狮团响起锣鼓声，马青则开大音乐的声量，双方继续僵持不下。之后，林吉祥在行动党众领袖的陪同下扫街拜票，这场风波才落幕。

在场者有行动党彭亨州主席梁金福、丹那拉打州议员张玉刚、桂和州议员崔慈恩等。