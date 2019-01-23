【暖势力】儿遭杀人鲸撞死后获启发‧母为解放杀人鲸奔走 西班牙一名母亲的独子因担任杀人鲸驯兽师，在一次表演中遭杀人鲸攻击失去生命。这名母亲原本对杀子的杀人鲸怀恨在心，深入调查研究后，反而同情起这些杀人鲸，甚至化悲愤为力量，进一步投入动保组织，为解放杀人鲸行动努力奔走。

赫曼德兹为了继承儿子热爱动物的意志，积极投入动保组织的拯救杀人鲸活动，阻止动物园圈养杀人鲸、抵制杀人鲸表演。（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）西班牙一名母亲的独子因担任杀人鲸驯兽师，在一次表演中遭杀人鲸攻击失去生命。这名母亲原本对杀子的杀人鲸怀恨在心，深入调查研究后，反而同情起这些杀人鲸，甚至化悲愤为力量，进一步投入动保组织，为解放杀人鲸行动努力奔走。

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据DW documentary纪录片，这名母亲赫曼德兹的儿子艾力克斯于2004年大学毕业不久到鹦鹉公园海洋馆应征担任驯兽师，3年后成为独当一面的杀人鲸训练师，常与杀人鲸一起表演。

悲剧发生在2009年，为了即将到来的圣诞杀人鲸秀，艾力克斯和一头名为Keto的杀人鲸加班训练，人和动物都承受相当大的精神压力。在一场表演中，艾力克斯被Keto直面撞上，当场失去意识沈入水底，虽然紧急送医仍不治身亡，得年29岁。

杀人鲸因表演压力而攻击人

根据海洋专家的推测，艾力克斯确实可能是被Keto蓄意攻击而死，这个结果归因于杀人鲸的巨大压力。动物园的杀人鲸在很小的时候就被人工圈养，没有家人和同伴、失去自由，每天只有无止尽的训练和表演，许多杀人鲸都因精神压力让健康亮红灯。

攻击人类的杀人鲸，就是因遭受折磨多年导致精神崩溃，最终做出反常的举动。

赫曼德兹了解这一切后改变了想法，她明白导致悲剧的罪魁祸首不是杀人鲸，而是圈养牠们的人类，这些杀人鲸在崩溃前应该有很多征兆，但人们却无视，继续训练和表演，更糟的是鹦鹉公园的老板还坚称艾力克斯的死是意外，是由于Keto紧张出现失误，并非刻意袭击。

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赫曼德兹为了继承儿子热爱动物的意志，积极投入动保组织的拯救杀人鲸活动，阻止动物园圈养杀人鲸、抵制杀人鲸表演。这位看似和杀人鲸有“杀子之仇”的母亲，如今却高举“解放杀人鲸”的告示牌走入抗议人群，为了杀人鲸的生存权奋斗。