曹观友：大桥不属槟管辖‧“将函联邦要求研究桥栏” 槟州首席部长曹观友说，如果当局有意重检讨槟城大桥的桥栏高度及巩固程度，州政府会致函给槟城大桥当局，以期有关单位能重新研究大桥桥栏是否足以阻止涉祸车辆因撞击力太大而坠入大海。

（槟城23日讯）槟州首席部长曹观友说，如果当局有意重检讨槟城大桥的桥栏高度及巩固程度，州政府会致函给槟城大桥当局，以期有关单位能重新研究大桥桥栏是否足以阻止涉祸车辆因撞击力太大而坠入大海。

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他说，大桥属联邦政府管辖，而槟州政府仅能提供看法。

解决自杀须靠各教育单位他今日在新闻发布会上，被记者询及大桥除了发生交通意外，也成了失意人自杀的地点，而州政府是否有任何建议时，他说，关于自杀现象，这方面需要所有参与教育的单位来敞开有自杀倾向者的心扉，助他们打消自杀念头。

“他们可能是面对生活上的各种压力，但自杀不应成为解决方式。”

他说，一个人若执意自杀，可能会选择各种方法，例如高楼或车内，而比较实际做法来协助这些人，是通过宗教或道德，以劝导他们及打消轻生念头。

“若说因为有人会在车内自杀而不卖车，那并不是解决方案。”

至于是否考虑在大桥安装电眼或AES，以避免桥上赛车或超速的现象，曹观友说，大桥已装有电眼及时速限制。

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