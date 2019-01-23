飞机失联前音频曝光‧为沙拉祈福 卡迪夫在上周是以1500万英镑（约8000万令吉）的转会费签下28岁的沙拉，这一身价打破了卡迪夫的队史转会纪录。

一名球迷在南特市手持以沙拉为封面的足球杂志，希望这名南特之子能够出现奇迹安然无恙。（图：法新社）

（卡迪夫23日综合电）英超卡迪夫新援沙拉（Emiliano Sala）由前球会所在地法国南特前往卡迪夫城时飞机失联，生死未卜，足坛球迷与球员众人齐齐为沙拉祈福，希望奇迹能够出现。而沙拉失联前的一段音频也曝光，当时沙拉已经预感飞机要坠落了，并坦承自己很害怕。

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卡迪夫在上周是以1500万英镑（约8000万令吉）的转会费签下28岁的沙拉，这一身价打破了卡迪夫的队史转会纪录。

不过，在沙拉搭乘小型飞机往卡迪夫与新队友报到期间，其飞机在穿越英吉利海峡时，却在根西岛以北约20公里处失踪。

音频称飞机快散架很害怕

不久后，阿根廷《奥莱报》公布了沙拉在飞机失联前发送到聊天群中的一段音频。

在WhatsApp聊天群中，沙拉先发了这样一条语音：“嗨，小兄弟们，你们这些疯子过得好不好？兄弟们，我真的太累了。我在南特做这种那种的事情，没完没了，就是没完没了。

我乘坐的飞机，看起来就快要散架了。我要去卡迪夫城了，这简直疯了，明天下午我就要在新球队参加训练了。”

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但不久之后，沙拉又发了一段音频：“伙计们，你们怎么样啊？都还好吧？如果在一个半小时之内没收到我任何消息，我觉得也许该派人来找我了……爸爸，我真害怕！”

这是沙拉发出的最后一条消息，从此之后他就与外界失去了联系。

沙拉的父亲霍拉西奥·沙拉（右二）在阿根廷圣菲的老家门口与友人相谈，大家都看起来神情忧伤。 （图：法新社）

沙拉爸爸悲痛绝望

对于爱子发生意外前还提及他，沙拉的爸爸霍拉西奥‧西奥悲痛不已，他在接受阿根廷电视台采访时说：“我很绝望……我不知道会发生甚么事，我希望能收到好消息。”

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“转会卡迪夫，对他而言是个重大的进步，他是个一直在努力的好孩子，他也是个谦逊的小伙子。我仍然感觉一切都不可理解，他面前有着美好的未来，他即将实现所有的梦想……”

警方：生存希望渺茫

在沙拉的飞机失联后，英国皇家海岸警卫队和根西岛海岸警卫队马上展开了联合搜救。目前搜救队找了1000平方英里还未找到飞机残骸，但在大海中有发现一些漂流物。

根西岛警方在推特上写道：“在漂流物上，我们没有发现有任何生存人员的迹象。如果他们是在水中著陆的话，他们现阶段仍幸存的可能性微乎其微。”

据了解，在飞机失联时恰好发生了阵雨。尽管阵雨不大，风速也不快，但这种天气对于失事者仍然会是致命的。如果沙拉和飞行员跳伞进入海水中的话，他们很可能在短时间内被冰冷刺骨的海水冻死。

英格兰《每日邮报》甚至直言不讳的指出，沙拉已被推断为“去世人员”了。

警方透露，这架失联飞机上有两人，分别是英国籍驾驶员亨德森与球员沙拉。

现年60岁的亨德森飞行经验丰富，自从2006年以来也一直驾驶著这架失踪的飞机。

足坛为沙拉祈福

在飞机失事之后，包括亨利、姆巴佩和马斯切拉诺在内的多名球星在社交媒体上为沙拉祈福。

亨利表示为此感到难过，并希望有好消息；而巴黎圣杰门前锋姆巴佩贴上一张他与沙拉握手的照片，希望沙拉安然无恙。

此外，曼市、热刺、狼队等英超球队也为沙拉祈福。南特球迷还在广场上集会，纷纷为沙拉祈福。

法甲南特球迷集聚市中心广场，为沙拉献上鲜花，大家都期盼沙拉能够平安归来。 （图：法新社）

C罗机上晒自拍被抨击

不过在这个悲伤时刻，祖云杜斯巨星“C罗”罗那多却在Instagram上发布了一条在飞机上的自拍照，结果遭人抨击，其中英超名宿莱因克尔表示C罗在这个时间点发这个自拍照非常不合时宜。

C罗最近正携女友乔治娜出席了在西班牙的税务听证会，从外媒公布出来的照片看，葡萄牙球星的心情还是非常不错的，一路上和女友手牵手，面带微笑。只是不知道，C罗发布的这张机上自拍照不知是飞往何地。

C罗出席听证会，因被指效力皇马期间，涉嫌2011至2014年间逃税1470万欧元。而他已决定缴付1880万欧元的罚款，以免被监禁23个月。此前葡萄牙人还表示会抗争到底，清者自清，但看来最终还是妥协，愿意给钱解决问题。

卡迪夫取消球队训练

东主陈志远担忧

身为卡迪夫球会的东主，大马富商丹斯里陈志远十分关注沙拉的失联意外，他通过卡迪夫球会首席执行员肯朱表达了他的忧虑心情。

肯朱说：“听到这架飞机失联的消息，我们感到非常震惊。我们预计埃米利亚诺（沙拉）将于昨晚抵达卡迪夫，今天是他与球队的第一天。”

“我们的老板丹斯里陈志远和主席达尔曼对这一情况非常忧虑。”

“我们今早做出了第一件事，就是取消了球队训练。卡迪夫球会感谢球迷，以及整个足球大家庭在这个艰难时刻的支持。我们继续为积极的新闻祈祷。”

沙拉此前4个赛季效力法甲南特期间，上阵117场轰入42球，出色的表现受到卡迪夫的关注，并在上周以破球会纪录的1500万英镑签入。岂料沙拉还未正式披上卡迪夫的球衣，却会在前往新东家报到前发生了如此让人难过的事故。