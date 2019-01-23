槟城大桥事故‧网民，别再传负面传言了‧家属向拯救单位致谢 槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼的家属，今日透过媒体向政府各拯救单位致以万二分的谢意，并感谢所有大桥使用者在这期间给予的包容和体谅。

梅匀鉼的遗体已领回，周四（24日）上午10时出殡。

（檳城‧北海23日讯）槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼的家属，今日透过媒体向政府各拯救单位致以万二分的谢意，并感谢所有大桥使用者在这期间给予的包容和体谅。

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“我们知道这两天的搜寻行动造成槟城大桥交通阻塞，但公众都能体谅家属而没有理怨，各方也全力协助我们，没有放弃寻找匀鉼，让我们很感动，也万分感激。”

梅匀鉼的家属今日在丧府接受媒体询问时一再强调，家属希望可以留下匀鉼生前最帅气和最美好的一面，并促情网民和公众停止再转发遗照及一切负面猜测和报导。

“自事发后，我们一直很担心找不到我们的亲人，所以最终能找到他（匀鉼），终于可以带他回家，我们已经很欣慰和心安了。”

家属说，目前只希望能平静送走最爱的亲人，所以不希望负面的猜测继续传播而再次影响家属的心情，希望公众能给予家属正面和鼓励的支持力量，支撑他们渡过这艰难的时期。

不爱喝酒 不曾赛车

匀鉼与肇祸者久没来往

针对有网民在社交媒体猜测匀鉼与肇祸印裔司机涉及赛车一事，家属说，对家人来说，匀鉼是一名很乖巧的孩子，从来不会顶撞长辈，也不喜欢喝酒，更不曾有过与人赛车的纪录。

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“即使他出外有喝酒，也只是喝一两杯，而且每次朋友聚会，他经常都是第一次要求回家的人，事发当晚，他也是第一个离开聚会地点，随后肇祸司机才离开。”

家属说，就是因为匀鉼一直待人很好，对待朋友亦是如此，所以肇祸司机当天向他要求出席其朋友群的聚会会时，他也帮忙将此事转告大家，让肇祸司机能参与此次聚会。

家属表示，其实肇祸印裔司机虽然与他们相识已久，但大家已经很久没有和他来往了，至直对方当晚提出要求，他们才有碰面。

因此，针对肇祸司机的情况，家属交由警方调查，无论法律做出什么裁决，他们都会接受，因为他们相信这世界还在公义存在。

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当记者询及家属会否接受肇祸司机的道歉时，他们表示，自事件发生后，家属最关注的事就是找回匀鉼，尽快将匀鉼带回家，所以没有针对肇祸司机做出任何回应；对家属而言，道歉已经没有任何意义。

“无论法庭做出什么判决，我们只能接受，不会对他（肇祸司机）做出什么，我们相信他的良心将会受到一辈子的谴责。”

针对有媒体报道匀鉼试图要逃生一事，家属也希望媒体停止再做出相关猜测，毕竟无人知晓轿车落海后的情况，家属相信匀鉼在事发后已经昏迷，若媒体持续做出如此猜测，会让家属更加难过。

想救却束手无策

等待的日子最煎熬

家属形容，在等待拯救单位搜寻匀鉼的那段时间，是他们最感黑暗和煎熬的日子，尤其是在获悉匀鉼落海后，他们想救亲人却束手无策，而拯救单位又一直苦寻不着轿车下落；那一晚，其全家人一整夜都不能睡觉。

“当晚，家里的长辈也是我们迫著他们吃安眠药，才有片刻休息。“

家属说，由于担心匀鉼将永远找不到，他们在事发第二天在焦急等待时，也有带了一个西瓜到现场，大家也各自以所信仰的宗教在现场祈祷，随后高唤匀鉼，5分钟就接获拯救人员找到轿车的消息。

家属在今日凌晨近1时将匀鉼的遗体领回家后，也多次在其灵柩前，将其朋友们在社交媒体和脸书的留言念给他（匀鉼），让他知道大家都很疼爱他。