马青：作为投票考量．“要用选票表达反废死” 参与反对废除死刑联盟的马青团员呼吁金马仑选民，在这次补选中将候选人针对废死课题的立场做为投票的考量因素之一，以表达人民反对废死的立场。

参与反废死联盟组织的马青团员呼吁金马仑选民将候选人针对废死课题的立场做为投票的考量因素之一。右起为李庭威、郭大雄、黄子祥及刘发辉。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）参与反对废除死刑联盟的马青团员呼吁金马仑选民，在这次补选中将候选人针对废死课题的立场做为投票的考量因素之一，以表达人民反对废死的立场。

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“金马仑选民可把这次补选当成支持或反对废除死刑的公投，向政府表达金马仑人对这项政策的意见。”

马青副总团长，也是反废死联盟成员之一的黄子祥今早在金马仑甘榜拉惹召开新闻发布会；他说，反废死是一个公民课题，无关政党政治，因此无论是来自希盟、国阵或独立候选人，都应对这项关系到全民的课题表态，清楚的告诉人民他们的立场是什么。

“在这场补选中胜出的候选人将代表金马仑人民进入国会，这也包括在今年3月当废死法案提呈时，国会议员就是代表金马仑人民进行投票表决的代表，因此候选人在这课题上的立场非常重要。”

他强调，反废死联盟是由民间团体组成，马青只是参与的一分子，因此在这课题上，团体或个人，无论是来自任何政治背景，只要认同废除死刑的立场，就可参与，以表达民间的声音。

黄子祥说，他们是于1月17日开始到金马仑收集反废死的签名，第一站是在巴登威利举行，今早是第二站，明天及后天早上会到碧兰璋及直冷甲的巴刹展开收集签名的运动。

“目前我们已收到约千人的签名，我们预计可在金马仑收集到2000人的签名，届时会公布。”

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郭大雄：属公民课题

另一位反废死联盟成员，也是马华彭亨州英迪拉哥达区会主席郭大雄说，他们对今早要求行动党资深领袖林吉祥对反废死课题表达立场时，遇到的粗鲁及不礼貌对待，表示遗憾及失望。

他说，反废死课题是一项关系到全民利害关系的政策，因此它属于公民课题；他们一行人上前要求身为国会议员的林吉祥表态何错之有？为何受到这么粗鲁及无礼的对待呢？

“在现场把我们数人围住的行动党领袖及支持者指我们是马华的人，因此说我们是来踩场的；但我想问，难道马华的人就不能就公民课题表达立场或争取权益吗？”

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他说，身为执政政府一员的行动党领袖，思想何以变得这么狭隘，而当时他们并没有穿着马华的党服，只是穿着反废死联盟的衣服，表明了是代表反废死联盟的，结果就受到了70至80名行动党领袖及支持者的围堵，以及无礼的驱赶。

“当年行动党及公正党在公民课题如净选盟及反莱纳斯运动上，不也是以政党的身份参与吗？怎么现在马华参与反对这项不利人民利益的政策时，却受到另类的对待呢？”

他强调，公道自在人心，希望全马的人民尤其是华社理性的看待“反废死”

课题，千万不要牵扯到政党政治，而是应该以政策的利弊做为衡量，若是对人民有利的就支持，不利的就应反对到底。

“我们不会因今早受到粗鲁的对待而退缩，反之会继续展开反废死运动，包括要求所有的国会议员（朝野）或政党领袖表态。”

出席新闻发布会者包括马华金马仑区会秘书刘发辉及金马仑马青团长李庭威。