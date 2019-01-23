【暖势力】忙于餐馆生意不忘慈善‧老板娘唱歌暖孤老 她是餐馆老板娘，天生一副充满磁性的好嗓子，自小就喜欢唱歌。

捐款捐物品米粮的热心人士。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生22日讯）她是餐馆老板娘，天生一副充满磁性的好嗓子，自小就喜欢唱歌。

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每一天，她比很多人都忙碌，忙于生意，忙于家庭。然而，她仍然能够通过美妙的歌声，为社团公益献力，多年来热忱不减。

她就是巴生加埔路五支的明盛肉骨茶面线老板娘黄晓媚，也是巴生滨海福莆仙同乡会妇女组的理事。

到安老院施赠会献唱



今年，她受邀到巴生神召会佳音堂属下的温照安老院的新春施赠会上献唱，为孤老带来欢乐，赢得赞赏。

对此，她谦虚地说：“没甚么啦！这个世界太冷酷了，能帮忙做一点好事是应该的。”

简单的一句话，就让人有股暖暖的感动。

她是佛教徒，但是她愿意跨越宗教献出温情，因为爱无界限，不分你我。

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黄晓媚的生活是忙碌的，每天清晨7点，她就得起床煑肉骨条，准备开店。她的店属于住家式，占地不大。顾客上门，她除了要负责招待的工作，也是厨房的主力，与女儿亲手煮出一道道美食佳肴给顾客享用。

肉骨茶面线建立口碑

当年，她与从事制作兴化传统手工面线的夫婿蔡国明（62岁）自创肉骨茶面线，在巴生传为佳话。一个“做”

面，一个“煮”面，在多年的用心经营下，也建立了一定的口碑，在本地小有名气，而且只此一家，别无分号。

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除了到慈善团体献唱，每年的巴生歌乐节，也一定少不了她的份，积积参与幕后工作。去年，她获得主办当局颁发10年服务奖。这一份坚持，对一个忙碌的生意人来说，的确不易。

问一问她的时间管理，黄晓媚笑着说：“每个人的时间都是一样的，只要你愿意做，无论多忙，你还是能够做到的。”

“最重要的是人的一颗心。”

热心人捐钱捐食品

今年，安老院的施赠贫老活动比往年更热闹。热心人源源捐来了食品和日用品，包括米粮、罐头等等。

访客派红包，唱圣歌，一句句贴心、关怀的问候，这一天，孤老皆倍感温暖。

巴生神召会佳音堂中文部主理牧师辜马可也为老人献唱了数首经典老歌，让大家听出耳油。

值得一提的是，孙建璋和黄秋萍夫妇多年来都带领一班热心人士协助安老院，出钱出力。今年，他们除了集捐5000令吉，也载了两货卡的米粮及日用品捐给安老院。

热心人士、牧师、教友与长者合影。（图：星洲日报）

黄晓媚的美妙歌声，吸引了在场的每一个人。（图：星洲日报）

阿婆拿到红包，心里喜滋滋。（图：星洲日报）

向阿公阿婆拜早年，献上祝福。（图：星洲日报）