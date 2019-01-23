陈志雄：图政治化课题．揶揄火箭提废死装聋哑 马青署理总团长陈志雄力挺在金马仑展开的反废死签名运动，并指参与该运动者都是属于自愿性质，也没有任何党性，但却遭行动党强行政治化该运动，试图用以逃避并扭曲反废死的课题。

（吉隆坡23日讯）马青署理总团长陈志雄力挺在金马仑展开的反废死签名运动，并指参与该运动者都是属于自愿性质，也没有任何党性，但却遭行动党强行政治化该运动，试图用以逃避并扭曲反废死的课题。

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他发文告说，行动党元老林吉祥因为担心失去国会议员一职，如今是连针对这课题表达一点点立场都不敢，只会找来一群粗暴的支持者，对付志愿工作者。

“民主的大原则是每人都可以发表自己的看法与意见，但如今林吉祥只会躲和闪，连自己的立场都不敢讲，过去他所树立的政治强人、敢怒敢言形象，如今已晚节不保。”

他揶揄，行动党有高官职者不敢出声，也一并禁止其他草根领袖发言，让行动党如同又盲又聋又哑。

挑战表明立场

他挑战行动党领袖，针对是否认同希盟政府废除死刑，明确表达立场，是或不是直接回答，而不是闪闪躲躲。

他说，甚至日前槟州行政议员彭文宝签名支持反废死，相关的志愿者也没有打出“彭文宝支持马青反废死”这样的说词，仅是说“彭文宝支持反废死”。

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“由始至终皆没有人要政治化这课题，但行动党却因为得罪了负责法律事务的首相署部长刘伟强，而选择静静；因为刘伟强已警告，希盟议员都必需支持废除死刑，否则就需辞职。”

他揶揄，行动党42名国会议员，因都害怕失去职位与权力，如今都选择静静，辜负了投票支持他们的选民，叫人民大失所望。