英联赛杯‧热刺众大将齐伤缺‧蓝狮要扭转乾坤 周中英联赛杯半决赛次回合兼伦敦德比，乘着热刺众多大将不是伤就是缺的情况下，“蓝狮”切尔西能否在主场扭转乾坤？

（伦敦23日综合电）周中英联赛杯半决赛次回合兼伦敦德比，乘着热刺众多大将不是伤就是缺的情况下，“蓝狮”切尔西能否在主场扭转乾坤？

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上周首回合较量，热刺在主场通过凯恩点球破门下，以1比0小胜切尔西，占据先机，距离4年来又一次决赛只有咫尺之遥；近况不佳的切尔西唯有取胜一条路可走，他们需要自我救赎。

几天前，切尔西在客场0比2败给阿申纳，吞下近3场的第2败，状态低迷。主帅萨里承受很大压力，他执意让哈扎德踢中锋并没有取得效果，反而让球队陷入死循环。

伊瓜英真要加盟蓝狮？

好消息是，根据多家英国媒体报道，祖云杜斯前锋伊瓜英即将租借加盟切尔西，与昔日恩师重逢。这意味着蓝狮的锋无力问题或能得到解决，前提是伊瓜英需在当地时间周三完成注册成为切尔西一员，才有望赶得及这场大战。

赛前，萨里认为球队需要改变心态，变得更有决心，他说：“我们需要改变心态，我觉得队内的球员拥有那种能力以及特点来做出改变，我会坚持自己的战术策略，球员们能够理解的。”

比赛前夕，切尔西只有奇克一位伤号，能以全主力出战。

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凯恩阿里伤

孙兴慜征亚洲杯

相比起来，热刺近5场各项赛事取得4胜1负，状态不俗。不过，该队上轮联赛客场2比1险胜福尔罕后，损失了中场大将阿里，加上养伤的凯恩和暂时离队的孙兴慜，只剩西班牙老将前锋罗兰迭可用，前场进攻能力严重削弱。不仅如此，西索科、万亚玛都各自有伤，导致主帅波切蒂诺可用人选不多，到时不得不采取保守战术应对。

纸上谈兵，切尔西在赛程上占了优势，比起热刺多休息了一天，加上在主场作战，有更多底气去争取胜利。而这场德比战，两队都不会手下留情，料会有激烈厮杀。