澳洲店家取名“被打妻子”掀非议 澳洲昆士兰州一间炸鱼薯条店取名为“被打妻子”（The Battered Wife）惹舆论非议，女店主称持续遭不满店名者“猎巫式攻讦”，决定下周结束小店营业。

澳洲昆士兰州一间炸鱼薯条店取名为“被打妻子”（The Battered Wife）惹舆论非议，女店主称持续遭不满店名者“猎巫式攻讦”，决定下周结束小店营业。

广告

“被打妻子”女店主克尔称，该店自2017年开业以来屡遭针对，例如有人就店员薪金问题向澳洲公平工作委员会作匿名投诉，有不知名的批评者更“威胁要向店面橱窗扔砖头”。昆士兰检察总长达斯认为，店方取名“完全偏离公众期望”。

人们认为“被打妻子”这样的名字是在鼓动家庭暴力。但克尔去年曾辩称店名旨在引起外界对家庭暴力关注，“我会拍打鱼块，我和我的生意结了婚，而我想带来改变”。

联合国指出，针对女性的暴力行为在澳洲“常见得令人困扰”。反暴力组织Our Watch统计，澳洲平均每周有一名女性遭现任或前度男性伴侣杀害。