纳吉：9个月仍无法兑诺．“用选票否决希盟欺诈” 前首相拿督斯里纳吉说，人民不能够再被希望联盟欺骗多一次，金马仑国会选区选民要以手中一票否决希盟的欺诈政治。

纳吉（左三）抵达立卑鲁布古律与民交流时，支持者纷纷要求自拍合照。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑23日讯）前首相拿督斯里纳吉说，人民不能够再被希望联盟欺骗多一次，金马仑国会选区选民要以手中一票否决希盟的欺诈政治。

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他说，509大选已经过去9个月，但是希盟政府还是无法实践他们所许下的诺言。

纳吉今午与鲁布古律民众会面时说，女人怀胎9个月产子，但是希盟的“孩子”还不见出世，不应该要人民等18个月吧。

他呼吁选民支持国阵候选人南利莫哈末，因为他是真正的原住民。

须将原住民候选人送入国会

他说，过去原住民给国阵很大的支持，无论是金马仑丶话望生或是北根，原住民贡献了国阵致胜的票源。因此大家有必要将一名原住民候选人送入国会。

纳吉也说，民主行动党不会支持穆斯林和伊斯兰地位，希盟候选人马诺佳兰也不会。

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他说，伊斯兰党在补选中给予国阵竞选机器大力的支持，日后国阵也会投桃报李。

也是巫统前主席的纳吉呼吁党员团结一致全力以赴，为南利争取胜利，勿让人以为巫统是一艘正在下沉的船。