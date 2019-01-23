陈国伟：民族平等重要指标‧希盟今届内承认统考 首相署对华特使兼行动党全国主席陈国伟今天承诺，希盟政府肯定会遵照第14届大选宣言，在这一届政府的任期内，承认独中统考文凭。

陈国伟（右四）为华教200周年系列活动主持推介礼，左一起郝金玲、莫顺宗、林裕及叶新田，右一起是周增禧、吴德芳及叶观生。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧加影23日讯）首相署对华特使兼行动党全国主席陈国伟今天承诺，希盟政府肯定会遵照第14届大选宣言，在这一届政府的任期内，承认独中统考文凭。

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陈国伟今早在加影新纪元大学学院为马来西亚华文教育200周年系列活动主持推介礼时，向在场的嘉宾作出上述承诺，他认为即使逆流当前，承认独中统考文凭依然是检验大马变天后，“民族平等”能否获得尊重的重要指标之一。

过后他受到媒体进一步追问有关课题时，他说：“目前我们还没有实现承诺，但至少不会超过一届任期，这是很明确的。”

此外，他相信新时代的选民，有能力判断局势，他更相信全体华教工作者能明察秋毫，全力支持新政府领导的大方向，我国肯定会步上康庄大道，华教也会在新的战略发展机遇期，阔步前进。

步步为营防小拿破仑

他披露，华教的历史，其实就是大马华人的民族抗争史，也是大马文化多元主义的组成部份，历史上再恶劣的环境，政治上再反动的逆流，都没有动摇捍卫华教的决心，更激发了华教在逆境中发展的坚强毅力。

他说，华教是族群的根本，也是族群文化的重要载体，丧失了华教，不但文化无所依附，族群也将随之枯萎。

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他指出，新政府上台执政几个月，面对极端种族主义和宗教保守主义的合流反扑，加上潜伏在行政官僚体系内的小拿破仑，使到新政府必须小心行事，步步为营。

他表示，新政府正在全力推进体制改革，扫除贪污腐败，并通过废除恶法，来扩大社会自由，促进民族平等，各方面的工作，既任重道远，也挑战重重。

叶新田：越快越好

另一方面，董教总教育中心董事部主席叶新田形容，不管甚么理由，希盟已在竞选宣言承诺将会承认统考，这是一个信用，既然支票开了，总不能跳票无法兑现，他希望新政府尽快宣布承认（统考）。

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他是针对陈国伟承诺希盟政府会在任期内承认统考一事，他认为希盟政府尊重竞选宣言，应该在这5年里尽快实现，而他希望越快越好。

他指出，根据希盟订下条件承认统考文凭，SPM马来文必须优等，董教总仍是根据这项条件进行谈论。

换政府后未见教育变革

此外，他表示去年509大选虽然实现了政权转移，希盟上台执政，政经文教发展理应有新的历史方位，但遗憾的是，教育领域未见翻天覆地的变革，承认统考文凭未实现，华小建校和师资短缺问题依然严峻，华文教育要突破困境，显然步履维艰。

“基于以上认识和愿望，我们策划了系列华教200年纪念活动，这些活动项目整合了文教议题研讨、文化表演、艺术创作等元素，参与者涵盖董家教成员、老中青社会各阶层人士。”

出席者包括新纪元大学学院校长莫顺宗、理事会主席叶观生、董教总教育中心董事部副主席林裕、顾问丹斯里吴德芳、马来西亚南洋大学校友会联委会主席周增禧及东盟中国经济贸易发展促进会执行长郝金玲等。