雕刻1毫米3只小猪迎新春 每只小猪约1毫米左右，并排站在米粒上，米粒下方还写著“three little pigs、三只小猪、台湾陈逢显”等中英文字样。

2019将是农历猪年，台湾毫芒雕刻家陈逢显发挥专长，以童话故事《3只小猪》为主题，花3个月雕刻出身体不到一粒米大小的3只小猪，祝福民众过好年。民众必须透过高倍放大镜才能仔细观赏，赏叹作者的精细工艺。

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每只小猪约1毫米左右，并排站在米粒上，米粒下方还写著“three little pigs、三只小猪、台湾陈逢显”等中英文字样。

陈逢显说，毫芒雕除了要雕出小猪的体型，还得注意要让小猪表情生动、活泼可爱，因此难度极高。小猪是以树脂为材质，花费约3个月完成，雕刻这3只小猪作品过程中失败10多次，创作时必须心细、手稳，透过尖锐的针、刀及放大镜慢慢制作，“否则一个颤抖、一个呼吸等大动作，又可能要满地找猪宝宝了。”

陈逢显说，猪在传统象征吉祥与福气，西方的《3只小猪》童话故事，也告诉我们做任何事秉持认真态度、脚踏实地，努力付出必有收获，所以在猪年来临前，他以充满福气的3只小猪祝福大家新一年，“猪”事大吉。

陈逢显38年来共雕刻200多件不同素材的毫芒雕作品，其中有微小书、昆虫、砂、米粒、缎带花、黄金、竹、木、玉石、针线、树脂、陶瓷、金属等系列。