阿里巴巴首家未来酒店‧智能化设施 酷炫又舒适 阿里巴巴表示，290间房的该酒店用许多机器人来取代人力，可大量地削减开支，并让客户无需与他人互动。

（中国‧杭州23日综合电）中国电子商务集团阿里巴巴的首家未来酒店“菲住布渴”（FlyZoo）上个月开业了！作为全球首家支持全场景身份识别、大面积使用AI智能的酒店，该酒店通过智能化设施，让入住客户体验到了酷炫又舒适的服务，包括在线办理入住手续、全场景智能刷脸、语音管家服务、机器人调配鸡尾酒，送食物和递上毛巾等。

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阿里巴巴表示，290间房的该酒店用许多机器人来取代人力，可大量地削减开支，并让客户无需与他人互动。

该酒店可谓是阿里巴巴科技的一个培育室，志在把其研发的科技推销给未来的酒店业，并借此展示阿里巴巴傲人的人工智能技术。同时该酒店也是对中国无人商业中，消费人舒适度的探测。

“脸”就是通行证

这家未来酒店没有前台，白色的镶框式墙令人联想到好莱坞星际飞船的室内装潢。大堂内有可让客户自助办理入住的机器。而“脸”就是通行证，客户除了在大堂“刷脸”、护照和其他证件办理入住，也可以在酒店的应用程式上办理，还可以选房、选楼层、位置和朝向。

从进入酒店乘电梯，抵达楼层、开房门、去餐厅、健身中心，都无需房卡，用“一张脸”即可。退房时，客户也直接在应用程式上按一键，酒店房门将上锁，并自动在阿里巴巴线上钱包扣账。

酒店房内，可借助“天猫精灵”语音助手发出一系列口令，如开灯、改变温度、关窗帘、开电视等任务，而若需要洗漱用品、拖鞋、叫餐等服务，机器人将代劳。而在酒店餐厅内，客人可通过应用程式点菜，机器人负责上菜；酒吧内，一个巨大的机器手臂调酒师能调制出逾廿种不同的鸡尾酒。脸部识别相机将自动扣费。

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酒店每晚入住费从1390元人民币起（约840令吉）。

退房后系统将删脸部资料

阿里巴巴未来酒店管理执行长王群说：“全都旨在提高服务的效率和服务的稳定性，因为机器人不会受人类情绪的干扰。我们有时会情绪不好，但这个系统和机器人会一直保持好情绪。”他表示，客人退房后，阿里巴巴的系统将马上删除掉脸部资料。

但他表示，目前尚有许多课题需升级改进，譬如一些服务只提供给拥有中国身份证的客户，但他称，客人的回馈令人鼓舞，对机器人的体验感到无比新奇。

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仍聘员工助不愿“刷脸”客户

该酒店也雇用员工服务，但阿里巴巴拒绝透露聘请了多少人，包括主厨、清洁工人和樻台人员，后者将协助那些不愿“刷脸”和想用电子门卡的客户办理入住手续。

酒店客户李小姐说：“（入住手续）非常的快又安全。

虽然我还没有用过很长的时间，但基本上，只要一分钟就可以到酒店房了。”她补充，安全是她首要考量，很高兴只能刷她的脸才可以进到她的房间。