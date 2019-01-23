观音世界明吉法师访星洲‧拜年送法语“福慧具足” 观音世界、马佛总雪隆分会及八打灵观音亭一行人在观音世界创办人明吉法师的带领下，莅临星洲日报和光明日报，提前向职员们拜个早年及送上法语“福慧具足”。

观音世界、马佛总雪隆分会及八打灵观音亭一行人在明吉法师（右六）的带领下，莅临星洲日报和光明日报，提前向职员们拜个早年及送上法语“福慧具足”。左起为冯靖雯、赵程毅、骆荣福、陈金泉、郭清江。右起为陈治诚、陈明、梁景兰、曾锦标、卜佛海。（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）观音世界、马佛总雪隆分会及八打灵观音亭一行人在观音世界创办人明吉法师的带领下，莅临星洲日报和光明日报，提前向职员们拜个早年及送上法语“福慧具足”。

广告

一行人有马佛总雪隆分会执行秘书陈明、观音世界营运长骆荣福、沟通长赵程毅、文宣赵苇苇、执行秘书陈治诚，由星洲日报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海、企业公关及业务促进总经理陈金泉、经理冯靖雯、高级广告专员梁景兰、光明日报副总编辑曾锦标接待。

明吉法师指出，观音世界已有软体（设施），获得越来越多的志工加入，因此希望透过硬体设施，满足目前及将来的空间需求。

他说，很多时候，谈到佛教会想到慈济或佛光山，但在马来西亚，除了佛总，也希望有一个人间佛教。因此逼切需要建设硬体设施，即兴建观音世界中心。

观音世界料9月动工

即将在今年8至9月份期间动工的观音世界中心位于雪州梳邦机场附近，占地2英亩，涵盖5层楼，可容纳千人以上，需时3至5年竣工。

至于设备方面，内部规划包括了无碍堂、般若室、抄经堂、诸善聚、GOGO绿蔬食馆、观音文化展览馆、慈悲关怀室、海潮堂、自在坊、普门厅。

广告

另外，观音世界也会于今年3月17日主办Go！go！绿地球日跑步活动，报名费为50令吉，报名截止日期为2月17日。

此外，马佛总雪隆分会也会在今年内举办一系列的活动，包括了周日共修会、于3月3日举办的新春祈福捞生宴、4月7日的清明报恩法会、5月19日的卫塞月佛陀日庆典活动、12月1日的雪隆佛教捐血日运动。