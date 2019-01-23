法德签新友好条约共推“欧洲军” 当天，默克尔和法国总统马克龙在德国西部历史古城亚琛市签署这项新友好条约。

（图：法新社）

在英国即将脱欧以及整个欧洲民族主义情绪高涨之际，德国与法国周二签署被视为新版《爱丽舍条约》的新友好条约，致力强化两国在欧盟的“轴心”同盟关系，强化法德“欧洲火车头”地位。德国总理默克尔并强调，该项新条约旨在建立法德“共同军事文化”，向创立“欧洲军”踏前一步。

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当天，默克尔和法国总统马克龙在德国西部历史古城亚琛市签署这项新友好条约。

56年前，1963年1月22日，彰显法德友好合作的《爱丽舍条约》在巴黎签署，向世界宣告双方化干戈为玉帛，世仇变睦邻。

默克尔在签约仪式后说：“民粹主义和民族主义正在我们所有国家中增强。”她并指英国脱欧及全球保护主义愈发高涨，凸显国际间合作正经历困难时期。马克龙对默克尔的言论表示赞同，又表示关注欧洲社会“持续升高的愤怒情绪”。

这项新条约要求法德两国建立更密切的军事关系，包括一旦发生恐怖袭击时，两国可作联合部署应对。