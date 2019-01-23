军人涉性侵4岁女．不认罪禁保外
2019-01-23 18:35
军人涉性侵4岁女．不认罪禁保外
一名军人涉嫌性侵只有4岁5个月女儿的私处，今日被控上法庭，他否认有罪。
（霹雳．怡保23日讯）一名军人涉嫌性侵只有4岁5个月女儿的私处，今日被控上法庭，他否认有罪。
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30岁的被告在打扪军营服役，军阶为下士；他于今年1月12日受到举报，13日被捕。
他今日被带上怡保地庭面控，控状指他于去年12月在巴占丽皇城住屋里将手指塞入受害者私处，触犯2017年性侵儿童罪行法令第14（a）条文。
一旦罪成监20年打鞭
一旦罪成，被告可被判监禁最高20年与鞭笞，同时守行1至3年。
法官拿督茱丽乐在庭上批准副检察司阿迪拉的要求，不允许被告保外。
阿迪拉以担心被告获得保释后骚扰受害者与家人、恐吓证人为由，要求法庭拒绝被告保外。
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被告表示，他至今已被延扣11天，已经有担保人，如果获得保释，希望法官将保释金减到最低。
茱丽乐拒绝被告的要求，并劝被告聘请律师辩护，因为在此案，被告一旦罪成，可被判监禁最高20年。此案订于2月25日过堂。
文章来源：星洲日报‧2019.01.23
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