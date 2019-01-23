直区部长办公室投报反贪会‧要求查隆2地段滥用 直辖区部长办公室今日向反贪会投报，要求当局彻查在吉隆坡武吉免登美丹燕美（Medan Imbi）两块地段被滥用一事。

（布城23日讯）直辖区部长办公室今日向反贪会投报，要求当局彻查在吉隆坡武吉免登美丹燕美（Medan Imbi）两块地段被滥用一事。

广告

部长特别助理祖哈兹米今早10时与数名部门代表前往大马反贪污委员会总部报案。他在过后向记者表示，希望反贪会调查这两块占地0.14英亩（1万6000平方尺）的土地涉嫌滥权和舞弊事件。

“两块土地被同一所公司所发展，但土地不是有关公司，也不是吉隆坡市政局的，反之是政府所拥有。根据部门廉正小组的内部调查，相信在2015年3月开始就涉及舞弊滥权的情况。”

他指有关地段原本是作为一个休闲公园的用途，但目前已经被一栋6层楼高的建筑物和水果店所占据。

他补充，在国家秘书长的监督下，有关地点是Lot568属于直辖区土地与矿物局（PTG）办公室，Lot716由直辖区土地工程委员会所拥有（交由吉隆坡市政局（DBKL）管理）。

更改建筑兴建批准存疑

他对该地段的计划更改批准（DO）或建筑物兴建批准感到疑惑，因该地段并非属于相关的公司。

广告

“2018年2月在上述地段的办公楼和水果店竣工，他们（涉及的公司）就开始向租户收取租金，但这些租金并没有交给吉隆坡市政局。工程申请是在2016年批准的，办公楼则在2017年初就开始兴建。”

祖哈兹米说，他今日呈交给反贪会的资料包括吉隆坡市政局廉正小组报告及直辖区土地与矿物局发出的空置通函等。

他说，当局于今年1月10日前已经发出空置该地段的通告给涉及的公司，惟该部开会后，一致决定需要等待有关公司的答复，才会采取下一步行动。

直辖区部长卡立沙末于本月16日揭露有关土地遭舞弊滥权的事件，涉及的土地价值近2000万令吉。