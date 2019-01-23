被指高价买公寓将入禀高庭‧依沙要求FGV提供会议记录 FGV控股前主席丹斯里莫哈末依沙将入禀高庭，针对他与前总裁兼首席执行员拿督莫哈末依米尔被指高于市价购买两间豪华公寓一事，要求高庭强制FGV控股提供董事局当年在议决购买这两间公寓时的会议记录。

（吉隆坡23日讯）FGV控股前主席丹斯里莫哈末依沙将入禀高庭，针对他与前总裁兼首席执行员拿督莫哈末依米尔被指高于市价购买两间豪华公寓一事，要求高庭强制FGV控股提供董事局当年在议决购买这两间公寓时的会议记录。

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他的代表律师吴上溢说，案件今日过堂时，已告知高庭助理主簿官法拉有关这项申请，并将在案件于2月11日过堂前入禀申请。

他说，由于其当事人已离职，所以他们必须通过法律管道索取相关文件；除了索取董事局会议记录外，他们也要求FGV控股提供其他相关的内部文件。

FGV控股曾针对依沙、莫哈末依米尔等9人于4年前以6亿2800万令吉收购在伦敦上市的亚洲种植公司（APL）一事，入禀高庭喊告，并向他们索偿5亿1400万令吉。

接着，FGV控股于2018年12月杪入禀高庭，基于两人在没有适当及尽职调查的情况下，以高于市价的价格购入两间豪华公寓而要求赔偿1220万令吉。

FGV控股在提呈给大马交易所的声明中指出，两人在未经批准的情况下，非法使用和拥有涉案的两间豪华公寓。

另外，莫哈末依米尔也被指滥用数辆由FGV控股所购入的轿车及汽油津贴，在1220万令吉索偿数额当中，FGV控股要求他就滥用轿车和汽油津贴一事赔偿320万令吉。