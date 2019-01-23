涉嫌收取商人200万‧东姑安南不认罪7月审 前联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南，涉嫌接收华裔商人200万令吉，今日在高等法庭再次否认有罪，案件将于7月聆审。

（吉隆坡23日讯）前联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南，涉嫌接收华裔商人200万令吉，今日在高等法庭再次否认有罪，案件将于7月聆审。

广告

根据《马新社》报道，本案在去年12月14日获准移交高庭审理后，东姑安南今日在吉隆坡高庭重新过堂，并在法官莫哈末再尼面前否认有罪。

该案件的审讯期共6天，择定于今年7月2日至4日，以及7月9日至11日。

法官批准辩方律师陈福泉的申请，以50万令吉的保释金、一名担保人，允许出国办理业务和探访两名在外国升学的孩子，放行直至过堂日，即2月28日。

另一宗贪污案不同审

主控官茱莉亚副检察司对于上述请求没有提出任何异议，同时知会法庭，本案不会同时和被告另外一宗贪污案审讯。

控状指出，东姑安南于2016年6月14日，在白沙罗市中心A座的联昌银行分行内，当时身为联邦直辖区部长，接受蔡建光通过Aset Kayamas私人有限公司所属的200万令吉丰隆伊斯兰银行支票，并存入本身拥有利益的Tadmansori Holding私人有限公司联昌银行的户头内。

广告

至于东姑安南面对另外的交替控状，涉嫌在2013年收贿100万令吉，则会在高庭法官莫哈末纳兹兰择日重新过堂。

东姑安南涉嫌触犯2009年反贪污委员会法令第16（a）（B）条文，并可在同一法令第24条文下受惩罚。

一旦罪成，可被监禁不超过20年及罚款不少过贿赂金额的5倍或1万令吉，视何者高。