妻携儿返印尼拒回马．心慌夫求助张天赐 患有忧郁症的印尼华裔妇带着与本地丈夫生下的儿子回乡后拒绝回马，其后甚至断绝联系，令夫家心急如焚。

持着孙儿孙女照片的吴银英（左）和田文丝（右）希望媳妇尽快现身；中为张天赐。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）患有忧郁症的印尼华裔妇带着与本地丈夫生下的儿子回乡后拒绝回马，其后甚至断绝联系，令夫家心急如焚。

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来自霹雳万里望的刘香万（51岁，装修行业）指出，由于担心妻子的病情，他在母亲吴银英（81岁）的陪同下向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助，希望妻子尽快回家。

他披露，他与妻子蔡月花（34岁）是于2008年结婚，两人育有一名8岁的儿子刘振轩。

遭拒听封锁无从联系

他说，其妻子曾在2015年患上忧郁症，治疗服药后虽然情况稳定，但自从他们从吉隆坡迁往霹雳后，妻子的病情就开始加重。

他说，妻子于去年11月23日带着儿子返回印尼加里曼丹的老家度假，随后声称顺道更新身份证和护照，因此延迟回马；期间两人经常透过手机应用程式WhatsApp联系。

“自上个月1日起，我就无法联系上妻子；3天后在苦无办法下，我唯有联络嫁来雪州万挠的妻姨，并依据她提供的号码，尝试联络另一名身在印尼的妻姨，始终徒劳无功。”

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他指出，他竭尽所能联络妻子的娘家，但对方不但拒听他的电话，最后还封锁了他的号码。

“不过我发现妻子上个月7至13日之间，曾在印尼雅加达提款，之后就再也没有其他消息。”

中国妻回乡省亲后失联

另外，来自吉隆坡的钱理君（33岁，自雇人士）也申诉其中国籍妻子陈银凤（30岁）带着5岁女儿钱迷艳离家后，便不再回来。

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他说，他与妻子是于2015年共结连理，去年5月1日，妻子带着女儿返回中国河南探望母亲，原本计划在一个月后回马，却迟迟不见人影。

“妻子随后承诺会在9月30日回来，之后却称要留在中国工作赚钱装修在中国买下的房屋。”

他说，那是他与妻子最后一次通话，至此之后再也无法联络上妻子。

钱理君的母亲田文丝（64岁，退休人士）则希望媳妇尽快现身交代清楚，毕竟孙女已到上学年龄，切勿因此耽搁了孩子的学习。