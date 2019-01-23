南北半球冰火两重天‧热浪侵澳或破纪录‧寒流袭美至少7死 全球近日受极端天气侵袭。南半球的澳洲正遭遇异常酷热天气；在北半球美加地区，寒流则导致各地至少7人死亡。

全球近日受极端天气侵袭。南半球的澳洲正遭遇异常酷热天气；在北半球美加地区，寒流则导致各地至少7人死亡。

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澳洲“恐怖之日”将来临，气象部门预测，周四南部城市阿德莱德最高气温将上升至摄氏45度，创下80年以来的高温纪录（46.1度）。悉尼部份地区周末也高见43度。

当地气象部门表示，自入夏以来，全国各地共发生200多场山火，其中塔斯马尼亚地区至今仍有50处火头仍在燃烧。若有关酷热天气持续，澳洲今夏将成为有记录以来最热夏天。

美加地区方面，多处在暴风雪下录得历史低温，其中波士顿周一录得零下12度，打破当地自1985年来创下的最低温记录。酷寒使知名的尼加拉大瀑布出现奇观：整个瀑布和湖面结冰，看起来就像一个白色的冬日仙境。但寒流亦令供电网络和陆空交通大受影响，意外频生。波士顿洛根国际机场有逾百班航班延误，市内其他地方更有塌雪等意外，导致至少7人丧生，当中包括一名12岁女童。（