徐晓芬．遭枷锁禁锢的灵魂 面对正值青春期且一般被标签为“叛逆期”的青少年，父母操100个心，用100个方法，恐怕也很难驯服家里的“皮猴”。

《西游记》里，唐僧师徒4人西天取经，波折重重，历经九九八十一难，功德方能圆满。面对着不爱受人摆布的大徒弟，唐僧也只能靠着紧箍咒才治得了本领高、聪明但冲动顽劣的齐天大圣孙悟空。

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现实中，紧箍咒根本不存在，面对正值青春期且一般被标签为“叛逆期”的青少年，父母操100个心，用100个方法，恐怕也很难驯服家里的“皮猴”。现在的学生接触外界的机会比以前多，活动圈子扩大了、结识的朋友也多了、被他人影响的可能性也增加了。时代的变迁，这一代的父母亲因为接收的资讯较多元化，对待孩子不再专制，因此青少年也更自由了。

一念天堂，一念地狱，凡事来到一个临界点，很容易就会有越轨的行为。青少年夜归或午夜出外，三五成群在嘛嘛档喝茶聊天，或相约网咖忘我地在网游世界中厮杀决斗。过去工作值夜班的时候，便曾在无数个凌晨回家的路上看见许多少年在路上、在住宅区的游乐场、在汉堡档口，或高谈阔论、或抽烟、或无所事事，那时心里总有一个疑问：他们第二天都不必上课吗？家中的父母是否知道孩子的行踪和行为呢？

近年来，我国吸毒者年轻化，在小学生都会吸食强力胶的时代，既然父母管不了，就让法律来约束吧！所以，防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实实施宵禁措施。

对心智不成熟，喜欢午夜还在外游荡的他们来说，宵禁，禁了他们出入的时间，但禁得了他们内心的渴望吗？难道他们就没有其他的管道接触到毒品吗？宵禁看似缩小了孩子的活动时间，减少了他们接触迷幻药等毒品的几率，但禁得了一时，禁不了一世。父母不可能24小时全天候监督着孩子的行为，应该用比较实际的方法来预防孩子染上毒品。

冰岛的宵禁措施不仅是禁止午夜外出，那只是治标不治本，它更专注于对青少年进行全面的身心灵教导。家长们可以考虑可以增加孩子的健康活动，既可以消耗他们过多的体力，又可以培养他们自律、不逾距的好习惯。

遭枷锁禁锢太久的灵魂一旦获得释放，真的会循规蹈矩一辈子还是对外面的世界更向往呢？值得深思。