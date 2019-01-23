人资部肃贪建议‧线上处理金钱交易 人力资源部今日建议，所有涉及金钱的交易，尤其是外劳的申请将一律规定在线上进行，以杜绝贪污。

（布城23日讯）人力资源部今日建议，所有涉及金钱的交易，尤其是外劳的申请将一律规定在线上进行，以杜绝贪污。

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人力资源部长古拉说，这项免除了官员和客户之间面对面接洽的线上交易服务平台，将封闭所有贪污的管道，符合政府打击贪污滥权的承诺。

建议装电眼监督审批申请

他也说，当局也建议安装闭路电视，来监督各项申请的批准过程。

他今日在部门发表新年献词后，在新闻发布会上，发表谈话。

他着重“零度贪污”，强调官员必须要远离贪污和拥有高度廉正态度，人力部属下的执法机构受促有效的执法。

古拉也表示部门将会加强执法，由于每天都有两人工作意外死亡，因此，当局将会更广泛采用科技如无人机和人工智能等减少依赖人力的仪器来有效的展开执法。

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他较早前在致词时也提出多项改善服务效率的措施，包括规定在48小时内回应有的客户问题和询问，并放眼职工会在2020年增至百万会员，为员工谋福利。

外劳管理委会下月开会

古拉也说，外劳管理独立委员会将会在下月开会，涉及的各部门部长将会对已完成的报告进行进一步的讨论，以带到内阁批准。

他预料最快可在3月完成，他也澄清政府并未冻结外劳的引进，除了孟加拉之外，雇主还是可以引进其他国家的外劳。

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他说，委员会商讨的事项包括与外国签署谅解备忘录事宜，大马目前和尼泊尔签署了协议，但和印度和印尼的协议期限已完结，而和孟加拉的协议由于涉及剥削劳工而终止。