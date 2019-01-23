美报告：中俄为主要威胁‧中美科技差距快速缩窄 报告称，近一世纪来战略环境瞬息万变，诸如国际组织弱化、西方民主遭受攻击、政府内部孤立主义弥漫，都将是美国得面对的重大挑战。

美国周三发表国家情报战略报告，点名中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜是主要的国家威胁。报告指出，中国近年透过购买或窃取等方式获得高科技，并以惊人速度追赶美国，大幅缩小双方差距。图为中国无人机制造商亿航在深圳展示5G无人机。

（华盛顿23日综合电）美国周二公布四年一度的国家情报战略报告，警告由于技术快速发展及战略环境变化，导致美国在情报收集、太空竞赛等威胁与日俱增，并点名中国及俄罗斯是主要的挑战国家。

广告

美国国家情报总监科茨呼吁情报部门利用先进技术，改善情报分析工具。

报告称，近一世纪来战略环境瞬息万变，诸如国际组织弱化、西方民主遭受攻击、政府内部孤立主义弥漫，都将是美国得面对的重大挑战。

指中俄破坏美目标

报告称，中国和俄罗斯趁乱取得影响力，破坏美国目标。报告指出，中国把数以万计的学生和研究人员送到美国留学及工作，并愿意花钱购买或透过非法途径偷窃美国的科技，令到中国有能力比美国在更短的时间内，推动科技发展及取得进步，快速地缩窄中、美之间在科技上的距离。

报告还说，“中国军事现代化以及持续在太平洋等地追求经济与领土优势的行动仍让人忧心，但在彼此共同关切的议题上，仍有机会与北京合作”，像是朝鲜核子弹药库问题等。

点名中俄伊朗朝鲜构成重大威胁

广告

报告附有国家情报总监科茨写的一封信件。科茨指出：“今时今日，我们所面对的威胁，比起我们过往所见过的是最多样性及最复杂的。问题是，我们现在需要做些甚么？我们一定要更加敏锐。”

科茨指5G网络传送资讯的速度较互联网飞快，预测人工智能等新技术有助情报收集。

科茨点名指中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜都对美国构成重大威胁，但一些非政府的人、组织和团体例如圣战分子、犯罪组织等，也可以借助新科技进行活动，并互相找到共同利益。他说：“我们必须与一些非传统伙伴、国家、地方和部落合作，应付未来的挑战。”

另一个令美国情报界深感忧虑的领域，是美国在太空事业上渐渐丧失长期以来的领导地位，被中俄迎头赶上。

广告

彭博社报道，报告中提及需关注俄罗斯，与美国总统特朗普致力和俄国总统普汀建立更好关系的行动不同调，但关于中国的部份，却和特朗普在贸易和知识产权方面对抗中国国家主席习近平不谋而合。