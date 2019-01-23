美政府停摆池鱼殃‧FBI线人没钱不开工 这股浪潮波及约3.5万名FBI探员和后勤员工，有部份FBI办公室计划开设食物银行，帮助受停罢影响的员工。

（华盛顿23日综合电）美国特朗普政府与民主党就美墨筑墙费争拗不下，部份政府部门陷入停摆状态迄今已进入第2个月，联邦调查局（F B I）不能幸免受到殃及，联邦调查局工会（FBIAA）主席康纳周一表示，停摆导致FBI特工无钱给线人，监控和缉毒等工作皆会受影响。

广告

这股浪潮波及约3.5万名FBI探员和后勤员工，有部份FBI办公室计划开设食物银行，帮助受停罢影响的员工。

四分之一政府机构陷瘫痪

民主党和白宫因美墨围墙经费问题互杠，特朗普拒绝支持不含57亿美元筑墙经费的预算案，导致美国政府自去年12月22日开始停摆，四分之一政府机构陷入瘫痪。

康纳称，1万3000多名FBI特工仍需要继续工作，但在调查和检控工作上因缺钱无法盘问证人，也没有资金可付给翻译员，在训练和募员方面也陷入窘境。

他说：“停摆每天持续下去，对运作上造成的防碍也日益恶化，并损坏我们在全球的反恐和反情报工作。”

他说，无法付钱给线人等意味着有可能因此永远失去这些机密来源及他们所提供的资讯，“这不是我们能想开就开，想关的就关的”。此外，由于许多司法部律师无薪休假，令FBI无法及时地展开传讯问话。有的FBI局缺少检验DNA的用品，有的公司车没有后备胎可换等。

广告

而部署在国外的特工指出，他们无法支付数千美元的费用，因为后勤员工没有上班。

特朗普指民主党制造混乱

特朗普周二则再次推文，指责民主党议员制造混乱，他坚持不拨款付薪，除非国会同意57亿美元在美墨边境筑墙计划。

参议院预计将在本周就两个试图解决僵局的议案进行表决，但通过的可能性极微。

广告

本周五80万公务员和代理人等可能第2度领不到薪水，而这场史无前例的危机对经济和士气造成重大冲击，短期还看不到结束迹象。