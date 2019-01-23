港民主派政党团体‧示威反国歌法立法 香港酝酿多时的《国歌条例草案》（国歌法）周三在立法会进行首读和二读，完成首读后，立法会将成立法案委员会。民主派多个政党及团体在立法会外示威，反对《国歌条例草案》立法。

（香港23日综合电）香港酝酿多时的《国歌条例草案》（国歌法）周三在立法会进行首读和二读，完成首读后，立法会将成立法案委员会。民主派多个政党及团体在立法会外示威，反对《国歌条例草案》立法。

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香港行政会议早前通过向立法会提交《国歌条例草案》，任何人意图侮辱国歌，或公开及故意篡改国歌，违法者最高监禁3年、罚款5万元，检控时限延长至2年。草案亦提及特首、行政会议成员以至法官及立法会议员宣誓仪式前须奏放国歌。

立法会周三进行首读及二读，完成后将交由内务委员会，决定是否成立法案委员会。建制派方面预料将派出廖长江和张国钧出选正、副主席。有建制派议员表示，必定要志在必得“两席全取”，即使是副主席一职亦不会让给反对派。

公民广场抗议爆冲突

多名众志成员闯入政总东翼前地（俗称公民广场）抗议，并在广场中心旗杆挂起“不歌颂的自由”的黑色横额，其间遇到政总人员阻挠，双方发生冲突，一名保安受伤。

另有支持立法的保卫香港运动成员，向反对立法的示威者高呼“走狗”，批评对方“为反而反”，反问反对立法的示威者是否中国人。

立法会议员许智峰说，条例草案未经公众咨询，有如白色恐怖及思想教育，香港人很难接受。另一名议员区诺轩说，香港的国歌法条例草案，刑罚比内地重，而且包含对教育机构的管制。