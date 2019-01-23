陈日佳．英国中餐业大洗牌 中餐在英国有相当长的一段历史，几乎每个城镇或是乡区都有中餐外卖店。

中餐在英国有相当长的一段历史，几乎每个城镇或是乡区都有中餐外卖店。

广告

而一些有大量华人居住的城市更有为数不少的中餐馆。

曾经在英国居住或是旅游的人都知道英国中餐业都是以粤菜为主，而且伦敦最有名的中餐就是港式烧鸭和港式点心。以前念书时来自香港的朋友甚至还称赞英国的烧鸭与点心比某些香港的还要好吃。另外，某些中餐馆还有针对英国人与华人准备英文与中文餐牌。这是因为英国的中餐馆有中餐与“英式中餐”之分。

英式中餐主要是英国人口味，例如北京鸭、咕老肉，排骨之类。

中餐业在英国的历史已经不可考，但主要是在上世纪六、七十年代开始大规模发展。当时的英国殖民地政府对新界居民发放大量入境劳工准证鼓励新界人移居，所以大量新界人到英国中餐馆打工。随后也越来越多人开餐馆或是外卖店。

第二波的香港人移居英国潮则是在80年代至香港回归中国，大量香港厨师、面饭和点心师傅因为非专业熟技获得工作准证。当时英国境内有大量高质中餐馆，尤其是如伦敦、曼城和谢菲尔德等大城市。伦敦Bayswater有最著名的港式烧鸭；曼城星期天的港式点心如果没有订位必须等超过2个小时以上。

如今，英国的粤菜中餐馆生意额和素质整体呈下降趋势。当年移民英国的老师傅很多已经退休，再加上英国出世的香港人很多已经不把厨师作为首选职业；而近年来移居英国的香港人多数是高学历为主，种种因素都导致中餐馆师傅出现青黄不接窘境，近年来已逐渐由来自中国的师傅接手。而厨房内的帮手如砧板工、洗碗工等已经由廉价东欧老伯取代兼职的学生。这些厨师为本地餐馆带来不一样的菜色，尤其是以川菜为主的菜色；但是却也造成了原本的粤菜素质下降。

广告

其实，英国境内绝大多数中餐馆最大的问题就是一成不变的菜单。中餐馆内的菜色与10年前几乎没有大分别，煮法更是千遍一律。而且近年来英国人健康和食物卫生意识高涨，但是中餐的含盐量和味精与10年前比较起来有过之而无不及。我接触到很多曾经到过亚洲，包括马来西亚和新加坡的英国人，他们都知道英国的“英式中餐”与真正中餐的天渊之别。

近几年内的另一趋势，就是越来越多个人碗面或是饭为单位的小面馆或是饭馆的开设，尤其是在大型大学附近更为普遍，为学生与一般家庭提供便捷廉价的面饭选择。

另一导致粤菜中餐馆走下坡的原因是英国境内已有更多其他的选择。如今英国人能接受更多外国食物，连锁日本餐外卖和餐馆门庭若市。此外，马来西亚餐馆也越开越多。例如在伦敦著名购物的牛津街就有叻沙专卖店；尤斯顿（Euston）火车站附近也有一间地下的马来餐馆以牛肉和羊肉仁当闻名。由于店铺稍小，周末晚餐等1小时以上是司空见惯。除了马来西亚人以外，还有慕名而来的亚洲人和英国人等。

此外，日本拉面馆、韩国餐馆和泰国餐馆也开始在英国第一线城市盛行起来。由于英国的投资移民政策，大量中国人投资川菜、潮菜、湘菜馆，甚至是我国罕见的陕西菜馆在伦敦、剑桥和谢菲尔德都百花齐放。

广告

上个月，台湾连锁店“鼎泰丰”在伦敦开幕。英国报章报道刚开张的1个星期内晚餐繁忙时间顾客必须排队超过4小时才能入店。另外，“海底捞”火锅店的伦敦分行预计也将会在今年内开张。这两家餐馆的某些厨房职位年薪甚至比大学毕业生还要高。另外，据说还有一家来自我国的著名连锁餐馆也将在伦敦设立分店。这些餐馆必定会对伦敦的传统港式餐馆带来一定的冲击。

总的来说，由香港人所建立起的港式粤菜中餐馆在英国已经逐渐被更正宗的中餐或是其他亚洲餐馆取代。那个港式粤菜的辉煌时代一去不复返。