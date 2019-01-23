白宫否认取消刘鹤访美‧30日前须提引渡孟晚舟要求 ）美英媒体报道美国取消下周与中国副总理刘鹤的高层贸易会谈，白宫经济顾问库德洛周二出面否认，但强调除了刘鹤下周的会谈外，两国并没有安排其他会面。

（华盛顿23日综合电）美英媒体报道美国取消下周与中国副总理刘鹤的高层贸易会谈，白宫经济顾问库德洛周二出面否认，但强调除了刘鹤下周的会谈外，两国并没有安排其他会面。

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刘鹤领衔的代表团将在本月30至31日，和美国贸易代表莱特希泽会面谈。美国司法周二也证实要向加拿大引渡华为首席财务官孟晚舟，美方需要在本月30日或之前，提出引渡要求，这亦是刘鹤预计访美的时间。

中献议派高官作准备遭拒

周二上午，英国《金融时报》引述知情人士报道，中方原本提议，派商务部副部长王受文和财政部副部长廖岷到美国，为刘鹤访美作准备，但遭到美方拒绝。

美国媒体也CNBC引述白宫消息人士报道，华盛顿因美中双方就保护知识产权方面仍然存在分歧，因此拒绝与中方举行预备会议，不过，另有消息指，会议可能会透过电话进行。

相关消息在报道约3个小时后，库德洛出面澄清。他强调，美国与中国官方始终保持沟通，大家都期待、也朝着刘鹤月底到访华盛顿的方向安排，没有改变。他不知道消息从何而来，也希望新闻报道少点小说情节。

他形容会谈“非常，非常重要”，且具“决定性”，并表示美方和刘鹤的会谈，他绝对会全程参与，这会是美国史上和中国就贸易问题最广泛深入的谈判。

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尽管特朗普对谈判释放出乐观的信号，但路透社引述特朗普的顾问指出，特朗普要求北京必须进行真正结构改革，包括解决知识产权的强硬立场没有改变。

美国指责中国窃取知识产权和迫使在华美国企业转移科技，北京否认这些指控。据熟悉谈判的人士透露，随著3月1日休兵期结束日益逼近，美中在两大重要议题缺乏进展，例如在强制技术转移和中国经济长远的结构性改革问题仍分歧很大。

库德洛向路透社表示，强迫科技转移、知识产权窃取和拥有权限制仍是特朗普的首要之务，在这点上他不会让步。

库德洛在CNBC的节目中还说，在改变中国的不公平贸易作为、窃取知识产权、科技产业的结构发展、企业所有权、关税及非关税障碍上，特朗普很努力施压中国做出改变，也和中国国家主席习近平努力合作，双方去年底在阿根廷会面时气氛与互动良好。